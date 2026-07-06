Her gün bir yıldız kayıyor. Bu sabah da Zihni Göktay'tan kötü haber geldi. Onu, oynadığı film ve oyunlarla sonsuza dek hatırlayacağız. .

81 yaşında, hala sahnelere çıkmak isteyen bir yürek, maalesef artık atmıyor.

Türk Tiyatrosu deyince akla gelen ilk isimlerden biri... 54 yıllık bir sanat hayatı... Oynadığı tüm karakterleri sevdiren bir sanatçı... Doğaçlama ustası...

Benim için Zihni Göktay, Lüküs Hayat'ın Rıza'sı, Cibali Karakolu'nun Cafer komiseridir.

Televizyon dünyasında ise "Ulan İstanbul" dizisinde Servet karakteri unutulmazlar arasındadır. Mahallenin meraklı karakteri, pencereden hiç ayrılmayan, yoldan geçenlere hayat dersi veren, ahkam kesen sevimli ihtiyar...

Kuruntu Ailesi, Koçum Benim, Bizimkiler, Cennet Mahallesi, Görgüsüzler gibi unutulmaz dizilere imza attı.

Yeşilçam'ın birçok filminde de unutulmaz karakterler yarattı. Seslendirmeler yaptı. Radyo Tiyatrosu'nun da değişmez oyuncusuydu.

Gençlere hep örnek olmaya çalıştı. Yol gösterdi.

Onu sahnede izlemenin keyfi bir başkaydı. Seyirciyi avcunun içine alır. Onlardan aldığı enerjiyi sahneye yansıtırdı. Doğru bildiğinden hiç şaşmazdı.

Lüküs Hayat oynadı ama hiç lükse kaçmadı. Evi ve sahne arasında mekik dokudu. Hep bir mesaj vermek istedi. Birbirinizi sevin, bağlanın, kavga edecek vakit yok diye düşünürdü.

Feneryolu'ndaki evi kentsel dönüşüme girince kimseye rahatsızlık vermemek için huzurevine yerleşmişti. Odası kazandığı ödüller, fotoğraflar ve gazete küpürleri ile süslenmişti. Oyuna gidip geliyordu. Oyunlar geç bittiği için özel izin alınmıştı. Göktay'ın oynadığı oyunların başlangıç saati belliydi. Bitişi ise seyirci ile kurduğu enerji ile değişebilirdi. Güncel olaylarda bir anda oyunun içine dahil olabilirdi. Tuluat yapmak Göktay'ın vazgeçilmezlerindendi

Sene başında Ankara turnesinde bir kaza geçirmiş. Kalça kemiğini kırmıştı. Tedavi süreci devam ediyor, bir an önce çok sevdiği sahneye ve seyircilerine kavuşmak istiyordu.

GÜLE GÜLE USTA...

Alkışlarımız ve dualarımız hiç bitmeyecek...

7 Temmuz Salı sabahı, saat: 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şakirin Cami öğle namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Sonsuzluğa yürüyecek...

Ruhun şad olsun.