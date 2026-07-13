Bugün günlerden Sezen Aksu... Seversiniz sevmezsiniz bilemem ama 51 yıldır Sezen şarkıları ile yatıp, kalkıyoruz.

Her durumumuza uygun bir şarkısı var "Hadi Bakalım" bizi çalışmak kurtarır diye başlıyoruz güne... Evdekilere "Allahaısmarladık" dıyerek yola çıkıyoruz. Hadi gülümse bulutlar gitsin...

İşe geliyorsunuz "ben sende tutuklu kaldım"... Daha iyi bir iş yapabilirdim. Evden çalışabileceğim çocuklarla da ilgilenebileceğim bir iş olsun. Beste atılıyor hemen... Var öyle işler bir araştırmak lazım. "Adı bende saklı..."

Tut ki karnın acıktı. Öğlen saati geldi. Ege'nin en güzel zeytinyağlılarını yeme zamanın geldi. "Kalbim Ege'de kaldı"

Telefon çalıyor. En sevdiğim Sezen melodisiyle... "Keskin Bıçak"

En dostum ağlıyor. "Ağlamak güzeldir" diyorum önce ağla canım, için açılır. Sakinleşince sevgilisinden ayrıldığını anlatıp tekrar ağlamaya başlıyor. Bu sefer "sen ağlama", baktım susmuyor. "Ağla ağlayabildiğin kadar" diyorum. Çıkışta 'uğra bana" diyor. Kırar mıyım? Sen bir kuş uçur yeter... Yolda Sezen bana yardımcı, "geçer geçer daha öncekiler gibi..."

Merve'nin evine varıyorum. "Gel gel sarışınım gel" diye bağrıma basıyorum Merve'yi... Aslında basit bir konu... Kavga etmişler. "Git" demiş. Sonra "gitme kal yalan söyledim" dese de Mert, "bu gece son", diyerek kapıdan son kez çıkıp gitmiş. Seda, "fırtınam, felakatim, hasretim geri dön ne olursun geri dön" diye mesaj atmış ama... Ah erkekler... Erkeklerde yanar hem de nasıl yanar ama Mert biraz naz yapıyor sanki... İçinde yaralı bir kız çocuğu, küçük daha çok küçük bu yüzden hata yapıyor Seda... Sende benim hatalarımdan birisin. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde... Vazgeçtim sözlerinden, gözlerinden... Gülleri soldu. Seviyorum kahretsin elimde değil çok...

Mert kapıyı çalıyor. "Hovardayım diye kıyma bana" Seda ile kucaklaşıyorlar. "Gidemem", " Haydi gel benimle ol" Seda "aldatıldık" diyor ama affediyor. "Aldırma deli gönlüm", "Ayrılmam"

"Ben de yoluma giderim", eve doğru yürüyorum. Yemek hazırlayacağım. Çocuklar bakıcıya emanetti. Eşimde gelmek üzeredir. "Bir dilek tut benim için"

Sezen bir ozan... Yazdığı şarkılar yaralarımıza merhem oluyor. Ona kızsak bile şarkılarından vazgeçemiyoruz.

Her şarkısında ruhundan bir parça var sanki... Ne kadar uyarsa o kadar istiyoruz.

"Şarkı söylemek lazım" diyor. Paşa gönlünden geçenleri bize anlatıyor. Toplumsal olaylara bakışınız farklı da olsa... Sonuçta herkes aynı düşünmek zorunda değil. "Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı hiçbir kitap yazmaz."

Onun kıymetini bilelim. O bazılarımız için bir Minik Serçe, çoğumuz için ise Kraliçe... 500'e yakın bildiğimiz eseri var. Sandığında bize merhem olacak çok şarkı var. İyi ki doğdun. Kırılma gül biraz... On yıldır sahnelerden uzaksın ama üretmeye devam ediyorsun. Bu bizim için teselli... Seni sahnelerde de görmek istiyoruz. Ne kavgan bitti ne sevdan...

Hayat sana teşekkür ederim... İyi ki Sezen var... Doğum günün kutlu olsun kraliçemiz... Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum... Allah nazarlardan korusun! "Tahtalara vur"