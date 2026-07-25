Türkiye’nin son “yeni parti”si yola çıktı... Vatana, millete hayırlı olsun... Kimilerine göre merak edilen şu: Neden, son partinin adı “yeni”?

Çünkü...

Halktan yoğun talep vardı...

Parti kurmayları düşündü!

Halktan gelen istemin çoğu “yeni” kelimesineydi...

Ve...

Vatandaşın istediği oldu...

Biraz daha “enginlere açalım” bu mevzuyu...

En önemli ayrıntı şudur:

“Yeni” kelimesi, insan beyninde...

Merak... Umut... Ödül...

Mekanizmalarını aynı anda harekete geçirdiği için çok sevilir...

Mesela...

Belki güleceksiniz ama!

Beynimiz, yenilik algılandığında “ödül hormonu” salgılar...

Ayrıca...

“Umut” ve “Değişim” başlar!

Hemen meraklanırsınız...

Ve...

“O merak duygusu” ise...

Bi’anda...

Bilinmeyeni keşfetmek arzusunu tetikler...

Bi’de...

Gelişim illüzyonu var; önemli...

“Her yeni başlangıç daha iyi olma sözü verir...”

Minik bir ayrıntı daha!

Dünyanın her köşesinde...

İnsanoğlu daima “yeni”nin peşinden koşar...

Eskileri tercih ediyorsak...

Bilin ki...

“Kalbimiz de antika olmuştur!”

*

Daha da önemlisi...

Dünyanın her köşesinde geçerli olan şu özlü söz önemlidir:

“Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı!”

O’nun için...

Gözler hep “yeni” kelimesi ile bütünleşir...

“Yeniye kimsecikler dayanamaz; kesin!”

*

Yeni Parti’nin Egeli (Manisa) Genel Başkanı Özgür Özel..

Her şeyi heyecanla...

Hakkını vererek anlatır...

Bu biraz da çocukluktan kalma bir özelliktir ki...

Gidelim...

Özgür Özel’in Bornova Anadolu Lisesi (BAL) yıllarına...

Sıcak... Sevimli... Unutulmaz...

Özgür Özel, o tarihlerde...

10 /12 yaşında...

Manisa'dan geliyor; rota Bornova ve...

Kısa adı “BAL” olan (Bornova Anadolu Lisesi)”nde...

“Devlet parasız yatılı” olarak eğitim alıyor...

Ne var ki...

“BAL”daki Yatılılık Kültürü ile "sıra" mevzusu...

Kolay kolay unutulur mu?

*

Yatılı okul kültüründe üst dönemdeki “abı” öğrenciler...

Kantin veya yemekhane sıralarında...

Yaşça küçük olan alt dönemleri (hazırlık ve ortaokul) öğrencilerini...

Genellikle arkaya atar(!) ya da sıralarının önüne geçerlerdi...

Aslında bu öyküyü...

En iyi yaşayan Özgür Özel bilir!

Kuşkusuz...

Özgür Özel, okula ilk başladığında yaşça küçük ve ufak tefek olduğu için bu "abiler" tarafından sırada sık sık arkaya itildiğini, hakkını korumakta zorlandığını kahkahalarla anlatırdı...

Kendisine sorarsanız...

Bu yatılı okul yıllarının ve...

Orada yaşadığı hiyerarşik zorlukların...

Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesinde...

Haksızlıklara karşı direnç geliştirmesinde ve...

Siyasi karakterinin oluşmasında...

Çok büyük bir payı olduğunu hala sık sık vurguluyor...

BAL mezunları arasında da oldukça popüler olan...

Bu "abiler" ve "arkaya atılma" hikayesi...

“Yatılılık dönemi”nin en tipik...

Hem eğlenceli hem de hüzünlü anılarından biri olarak bilinir...

*

CHP, artık...

Ana muhalefet konumunu kaybediyor...

“Yeni Parti”ye...

Özgür Özel’le birlikte “91 milletvekili” geçti...

CHP bu gelişmeyle TBMM'deki ana muhalefet konumunu kaybediyor ve...

Dolayısıyla kuruluş dilekçesi verilen “Yeni Parti”...

Ana muhalefet partisi oluyor...

*

Dünün, en çok sorulan sorusu:

Belediye başkanları da yeni partiye geçecek mi?

Cevap biraz sıkıntılı...

Mesela...

Yeni partiye katılan belediye başkanları...

Yeni adli ve idari süreçlerle karşı karşıya kalabilirler...

*

Merak edilen bir final hatırlatması daha...

İddialara göre...

“Yeni Parti Hazine yardımı alamayacak...”

Mevcut düzenlemeye göre siyasi partilere yapılan Hazine yardımı...

TBMM’deki milletvekili sayısına göre değil...

Son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranına göre hesaplanıyor...

*

Bitiriyoruz...

CHP'den 91 milletvekilinin istifa ederek “Yeni Parti”yi kurmasının ardından Kılıçdaroğlu atağa geçti; kalan 44 milletvekilini pazar günü 15.00'te toplantıya çağırdı...

Nokta...

Hamiş: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı... Özel, Anıtkabir’i ziyaret edileceğini açıkladı... Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Özel, "Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir..."

Sonsöz: “Politika, gelecekte ne olacağını şimdiden kestirebilmek ve sonra bunun neden olmadığını maharetle açıklayabilmektir... / Winston Churchill – İngiliz Devlet adamı...”