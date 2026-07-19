Son Mühür- Tarihinin en çalkantılı dönemine tanıklık eden CHP, yeni haftaya Özgür Özel'in yeni parti kurma tartışmalarının gölgesinde giriyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda birlikte yol yürüyeceği 30 kişilik listesine onay alan Uyku Gümrükçü'nün ajandasında ise listenin ilk sırasında, ilçe örgütlerinin durumu yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam 935 gün sonra Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu süreçte, Özgür Özel'e açık destek veren ve şu ana kadar bu konuda geri adım atmayan ilçe başkanları için bu hafta oldukça sıkıntılı geçecek gibi görünüyor.



Gümrükçü yönetimi kimlere veda edecek?



CHP Genel Merkezi'nde İzmir'in ağırlığını hissettiren Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat ve İzmir Milletvekili Sevda ERdan Kılıç'ın son İzmir ziyaretinde, Utku Gümrükçü'nün ilçelere yönelik yol haritasının da hemen hemen şekillendiği belirtiliyor.



Kulislerde konuşulanlara göre üstü çizilen ilçe başkanları şöyle...



Torbalı - İbrahim Özel,

Selçuk - İpek Onbaşıoğlu,

Karabağlar - Volkan Gürboğa,

Güzelbahçe - Devrim Seyrek,

Urla - Ahmet Bahri Yalaz,

Bornova - Ertürk Çapın,

Karşıyaka - Levent Güçlü,

Çiğli - Erkan Akar,

Bayraklı - Münir Demir,

Bergama - İsmail Durmaz,

Kiraz - Mehmet Oran,

Tire - Gürol Soyuer,

Balçova - Murat Aküzüm,

Narlıdere - Mesut Durgun,

Kemalpaşa - Ahmet Yılmaz,

Çeşme - Seyit Dolunay Onur,

Gaziemir - Çağrı Şırlancı,

Kınık - Hasan Selvi

Seferihisar - Rahmi Tezel Çınar bulunuyor.



Kimlerin devam etmesi bekleniyor?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Utku Gümrükçü'ye, ''Mevcutlar içinde bizimle çalışmak isteyenler olabilir. Ağır hakaret etmeyen ve bizimle çalışmaya sıcak bakanlara fırsat tanıyalım'' talimatı verdiği belirtiliyor.



Bu durumda yola devam etmesi muhtemel isimler şöyle...



Konak - Serkan Kalmaz,

Bayındır - Arif Uyguner,

Dikili - Emre Kırlı,

Menemen - Hüseyin Özbey.



Kimler görüşme odasına çağrılacak?



Haklarında kesin karar verilmeyen ve Utku Gümrükçü'yle diyaloğa girmeleri halinde kendilerine şans verilme ihtimali olan ilçe başkanları ise şöyle...

Foça - Kenan Düzgün,

Aliağa - Barış Eroğlu,

Ödemiş - Bülent Eker,

Menderes - Mehmet Emin Işık,

Buca - Suat Bulut,

Karaburun - Erdal Subaşı,

Beydağ - Zeki Kader.