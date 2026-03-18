İdeal kiloya karar verdiğimiz aylardayız yaza fit girelim diye yaptığımız spor ve diyetin haddi hesabı olmuyor. Ancak genel olarak doğru sayılanlar ya kendi vücudumuza uymuyor ya da yanlış yapabiliyoruz. Duymuşsunuzdur çokça şunu ye zayıflatıyor şunun suyunu iç yağ yakarsın. Metabolizma maalesef öyle çalışmıyor.

Önce vücudu tanımak için bir test yaptırmak gerek. Ne eksik ne fazla onu görmek gerek. Ayrıca bir şablon üzerinde ısrarcı ve inatcı da olmamak gerek. Şimdi bunları yaşamış o süreci 5 ay da test etmiş biri olarak söyleyebiliyorum. Vücudu şekile sokmak gerçekten sabır işi. Hep kilo verenlere sorulur "Ne yaptın bize de söyle?"

5 ayda 15 kilo verince bana da çok sordular. İşin matematiği gayet basit yaktığın kalori ile aldığın kalori arasında açık yarattığında zaten kilo veriyorsun. Haftada iki ya da üç fonksiyonel antreman ve gün içinde 10 bin adım atarsan niye olmasın ki?

Biz kilo vermeye karar verdiğimizde en büyük hatamız tartı ile yatıp tartı ile kalkmak... Mezureyi alın ve belinizin çevresini ölçün en doğru sonuç orada, hafta da bir de tartı kontrolü kafi. Peki neden tartı yanıltır? Spora başladığınızda ödem oluşabiliyor ve bu da tartıya yansıyabiliyor.

Şimdi burada en önemli şey bedeni dinlemek bu yola girdik deyip zorlamak da yanlış. Bazen durmak en büyük ilerlemektir. Unutmayın sizin vücudunuzu en iyi yine siz tanıyorsunuz. Sağlıklı olmak en ideal olandır.