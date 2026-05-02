Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in iş ve esnaf dünyasının kalbi yarın kurulacak sandıkta atacak. Kentte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (İESOB) bağlı 128 esnaf odasının aylar süren seçim maratonu geçtiğimiz günlerde tamamlanırken şimdi gözler yaklaşık 235 bin esnafın temsil edildiği çatı kuruluş olan İESOB’un büyük genel kuruluna yöneldi. İzmir’in en büyük sivil toplum yapılarından biri olan birlik, yarın Kaya İzmir Thermal & Convention Otel’de 27’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmek üzere saat 11.00’de bir araya gelecek. Genel kurulun tek listeyle gerçekleşmesi bekleniyor.

İESOB’un genel kurul ilanında kayıt işleminin saat 10.00’da başlayacağı ve esnafın T.C. Kimlik numarası bulunan kimlikleriyle birlikte toplantıya katılması gerektiği ifade edildi.

Başkanlar Kurulu’nda gövde gösterisi

Görev süresince ‘çözülemez’ denilen sorunların üzerine giderek esnaf camiasında büyük yeniliklere imza atan mevcut Birlik Başkanı Yalçın Ata'nın, genel kurula tek aday olarak girmesi bekleniyor. Oda seçimlerinde ardı ardında aldığı galibiyetlerle mevcut Başkan Ata’nın Birlik’te sağladığı beraberliğin karşısında rakip isimlerin liste hazırlığına dahi yanaşmadığı öne sürülüyor. Özellikle seçim öncesinde düzenlenen son Başkanlar Kurulu toplantısının yoğun katılımıyla Yalçın Ata için adeta bir güvenoyu ve gövde gösterisine dönüşmesi de bu iddiaları güçlendiriyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan mevcut İESOB Başkanı Yalçın Ata, en büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, Ahi felsefesiyle ve halka hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizmişti.

İlk turda tamam düşüncesi hakim!

3 Mayıs Pazar günü yapılacak olan toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, genel kurulun ikinci oturumun 10 Mayıs tarihinde Esnaf Park Otel’de gerçekleşeceği belirtildi. Ancak kentteki yoğun ilgi ve katılım beklentisiyle seçimin ilk turda neticelenmesi bekleniyor.

Siyasilerden da geniş katılım olacak

Yalnızca esnaf camiasının değil, siyaset dünyasının da yakından takip edeceği genel kurula üst düzey katılım bekleniyor. Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yer alacağı kongreye, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katılarak esnaf temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi. AK Partili İnan’ın yanı sıra pek çok ismin genel kurul salonunda yer alması bekleniyor.

Toplantının ilan edilen gündemi şu şekilde:

1. Açılış.

2. Başkanlık divanının teşekkülü.

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

10. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, kadro cetveli ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

11. İmkanları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılması ve bütçe imkânları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ayni ve nakdî yardımda bulunulmasına karar vermek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

12. Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik menkul, gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, kiraya verilmesine veya kiralanmasına bu işlemleri gerçekleştirmeye yönelik kredi alınması, takas trampa ve ipotek alınması veya verilmesi ile her türlü hibe ve destek programı kapsamında proje sahibi veya ortağı olunması hususlarında karar vermek konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

13. Üye odaların ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla, sınırlı olarak şirket ve kooperatif kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü vakıf kurmaya karar vermek, Birliğimize bağlı İktisadi işletmelerin (İESOB Eğitim Oteli, İESOB Usta Belgelendirme, İESOB Eğitim Danışmanlık, İESOB Otopark İşletmeciliği) eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, kapasitelerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde gerekli nakdi ve ayni yardımların yapılması ve bu yardımların eğitim bütçesinden karşılanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin 5632 sayılı Kanunun 56. maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanmasının tespit edilmesi.

15. Dilek ve temenniler.

16. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

17. Kapanış.