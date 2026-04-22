Marketlerin şu sıralar resmen birbiriyle yarışa girdiği "bu bir alana bir bedava" kampanyalarının iç yüzü nedir tam olarak?

Marketlere ve yetkililere sorduğumuzda stoklarla bu işi döndürdüklerini ifade etseleler de açıkçası işin temeli rekabet. Bu rekabet belki bize yarasa da sizi bilmiyorum ama beni düşündüren bir nokta. Nasıl bu kadar fiyat kırabiliyorsunuz ya da ikincisini bedava veriyorsunuz? Böyle de kar ediliyorsa bu indirimsiz fiyatlar neden bu kadar uçuk? Yok dolar yükseldi efendim savaş var kıtlık var demeyin eğer onlarsa sebep şu an fiyatlar uçuşta olmalıydı. 30'lu yumurta kolileri L boy bir de 100 TL'nin bile altına geriliyorsa ve bu ticaretten de kar elde ediliyorsa birileri piyasayı neden bu kadar şişirdi?

Ha bu özellikle aburcuburlarda bile olsa resmen marketlerin talan edildiğini görüyoruz. Yani ilgi böyle olunca tüm marketlerin de aynısını yapmaya zorladı diyelim. Belki de zorlamadı daha kolay bir satış politikası oldu. Sürümden kazanıyoruz diye çok duymuşsunuzdur. Belki de yine öyledir.

Bu hafta kahve çekirdeklerinde indirim var diğer hafta yağlarda gibi temel gıda ihtiyaçlarında bile yapılıyorsa sorum daha da önem kazanıyor değil mi?

Eskiden koli bandı ile ürünler birleştirilirdi gerçi yine ara ara görüyoruz. Bazen gerçekten çok anlamsız iki ürün yan yana geliyor. Kurufasülye ile tuvalet kağıdı bile daha mantıklı kalabiliyor.

Nerdeyse tüm marketler, her gün bunları yapıyor boşuna tarihi geçene kadar stok yapmayın bu ay Nisan günleri diğer ay da adı Mayıs günleri olacak nasıl olsa...

Asıl kuyumcular bir çeyrek alana ikincisi bedava derlerse o zaman uzun kuyruklar oluştururuz. Haydi kalın sağlıcakla…..