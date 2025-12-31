Yeni yıl gelirken eski yıla veda ediyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı açıklanınca zamlarda beraberinde geldi. Halk daha yeni yıla girmeden nasıl geçireceğiz diye hesap yapmaya başladı.

Yoksul halkın tek eğlencesi televizyon, dizilerle yatıp kalkıyoruz. Bu sezon bazı diziler alınan reyting sonuçlarına göre üç, dört bölüm dayanabildi. En fazla izlenen üç dizi Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti oldu. Arka Sokaklar yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hafta sonu iki sevilen diziye veda ettik.

İÇİNDE İZMİR VARDI...

Bu sezon yeni başlayan ve İzmir'de çekilen Ben Leman, 13 bölümle ekran macerasını sonlandırdı. İlginç hikayesi, Seferihisar ve Urla güzellikleriyle süsleniyordu. Oyuncuları arasında efsane başkan Ahmet Sarışın'ın kızı da vardı. Sosyal medyada oldukça ilgi çeken dizi reytinglere dayanamadı. Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüpoğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez gibi güçlü oyunculara, genç oyuncular eşlik ediyordu. Olmadı. 13 hafta hayatımıza kattıklarınız için teşekkürler..

DAHA ÇİÇEK AÇACAKTIK...

Bir diğer veda da üç sezondur yaşamımızı renklendiren Bahar oldu. Kadının gücünü ortaya koyan, istediği zaman birçok işi başarabileceğini gösteren bir öyküsü vardı. Oyuncular ile özdeşleştik. Tüm olumsuz tavırlarına rağmen Timur bile sevimli bir karakterdir. Bahar daima iyinin ve doğrunun yanında yer almaya çalıştı. Oğlu ve gelini arasında çekişmede gelinini haklı buldu. Sevginin peşinden koştu. Kimse güvenmese de başarılı bir doktor oldu. Kendi kliniğini açtı... 64 bölüm dayandı. Haziran'a kadar süre bilirdi belki ama kanalın durumu belli... Oynadığı her yol yakışan Demet Evgar, Bahar'ı çok güzel canlandırdı. Rüya gibi bir oyunculuk sundu. Aşk, entrika, dram, komedi hepsi vardı. Hastanede geçtiği için sağlıkla ilgili bilgilerde öğrendik. Son haftalarda Salı gününden Pazar'a sürülen dizi orada fazla dayanamadı. Azımsanmayacak bir hayran kitlesi yaratan dizinin ipi çekildi. Bitişi ile ilgili çeşitli dedikodular var. Ama bittikten sonra tartışmaya gerek yok! Şairin dediği gibi Ayrılık da sevdaya dahil... Bahar ve Evren'i özleyeceğiz. Oyuncuların sıcaklığı sayesinde orjinalinden çok daha fazla ilgi gördü. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy muhteşem ikili oldular. Son sezon diziye renk katan başhekim Mert Turak'ı Mucize filminde Oscarlık oyunculuğu ile hatırlarsınız. Tüm oyuncular çok başarılıydı. Birçok oyuncu gelip gitti... Gelin kaynana çekişmelerini, aşkın, nefretin her halini 64 bölüm bize gösterdiler. Keşke...

JOKER GELİYOR...

Yeni diziler hayatımıza girecek ama veda ettiğimiz dizilerde anılarımızda kalacak. Ocak ayında diziler bir süre ara verir. Reklam veren henüz planlama yapmamıştır. Kanal D Beyaz ile Joker, NOW ise İlker Ayrık Çifte Milyon yarışmaları ile dizilerin boşluğunu dolduracak mı? Bol bol para dağıtacak. Göreceğiz...

MUTLU VE BEREKETLİ BİR YIL...

Bize keyifli dakikalar sunan iki diziye ve 2025'e bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Yeni yıl yeni umutlarla gelsin... Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bereketli yıllara!