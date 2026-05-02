Netflix şehrimize geldi.

10.yaşını İzmir'de kutlamaya başladı. Kutlamalar yarın da devam edecek... Ne çabuk geçti ön yıl... Ne on yıldı ama demek için İzmir'de..

İzmir'in en güzel yerinde Kültürpark'ta muhteşem bir deneyim yaşadık.

Aslında hiç keyfim yoktu. Annemi sonsuzluğa uğurlamıştım. Babam yoğun bakımda her an bir telefon ile acı haberi alabilirim.

Cpartner Medya Direktörü Meltem Özbey ve Kaan Gümüş hem whatsapp hem de mail aracılığıyla davet edince, onları kıramadım.

"N 10 yıl ama: Bir Netflix Festivali" birer hafta arayla İzmir, İstanbul ve Ankara'da olacak. Startını festivaller şehri İzmir'de yapması benim için çok özel... Eğer babam ile ilgili yoğun bakımdan kötü bir haber gelmezse katılacaktım. İki gün boyunca İkişer saatlik dört seans ile İzmirlilerle buluşulacaktı. Ben ilk seansı tercih ettim.

İlk seans olan Cumartesi saat: 10.30 -12.30 arası Netflix karakterleri ile buluşacaktık.

Netflix kırmızısı sweatshirtümü giyerek evden erken çıktım. Ev, hastane ve gazete üçgeni haricinde bir yere gitmeyi özlemişim. Nispeten serin bir Mayıs sabahı... Normalde bu aylarda İzmir'de Kazaklar kalkar, şortlar, tişörtler giyilir. Ancak bugün Eylül'den borç alınmış bir gündü. Balçova'dan metroya binip, Basmane'de indim.

Basmane Meydanı'nda Yörük Ali'nin meşhur çorbasını içtikten sonra Basmane kapısından Kültürpark'a girdim.

HUZURUN VE NEFESİN ADI...

Kültürpark'a girince huzur bulursunuz. Izmir'in Başkanı da bu mistik mekanı biraz daha yeşil yapma çabasında... Atlas Pavyonu yanında ve eski lunapark alanı da yeşil alan haline geldi. Ağaçlar yaşlanıyor onlar da koruma altında...

MUHTEŞEM BULUŞMA...

Atlas Pavyonu çaprazını mekan seçmişler. Etkinlik alanına iki giriş var. A kapısında rezervasyon yaptıranlar karekod ile giriyor. B kapısından ise davetliler...

B kapısına doğru yöneliyorum. Daha çok erken saat: 09.45... Meltem Hanım ve Kaan Bey o kadar merak uyandırdı ki erkenden geldim. A kapısında kuyruk oluşturulmuş. Özel kıyafetlerle gelenler... Gençler, orta yaşlılar, Netflix severler sıra bekliyor. Kapılar tam 10.30'da açılacak.

B kapısı önünde Büyükşehir protokol müdürleri ve basın ekibi kapıdaydı. Izmir'in başkanı Dr Cemil Tugay bu deneyimi herkesten önce yaşayacak.

İKİ DOST KARŞILAMA...

Bu arada Kaan geliyor. Sanki 40 yıldır tanışıyor gibiyiz. Etkinlik hazırlıklarından bahsediyor.

Saatler 10.00 olduğunda Başkan Tugay ve eşi Öznur hanım geldi. Alanı ekibi ile gezip çıktıktan sonra saat: 10.30'da her iki kapıdan misafirler ve davetliler alana girdi. Kapılar açılırken Merve ile de tanıştık. O da fahri Balçovalı... Kaan ve Merve de bir gün İzmir'de yaşamak istiyorlar. İşte bu yüzden Netflix Festivali'nin İlk durağınınİzmir olması önemli... İzmirli severse herkes sever. Netflix abonelerinin tepkisi içeride ölçülecektir...

İçeri giriş kolaydı. Herkes sıra ile girdi. Netflix bandosu ve üç dansçı kız misafirleri karşıladı.

SEVDİĞİNİZ DİZİ KARAKTERLERİ...

Hayranı olduğunuz dizilerin kahramanları ile karşılaşmak güzeldi.

Squid Game ile yeşil ışık kırmızı ışık oynadık.

Wednesday'in mezarını ziyaret ettik. Tabutunun üstünde pizza yedik. El ile selfie yaptık. Onun parmakları arasında olmak garipti.

Stantlar arası gezerken kahve içtik. Bol bol fotoğraf çektik. Günün anısına hediyeler aldık.

La Casa De Papel ile banka soymaya çalıştık. Altın külçeler ve Eurolar arasında selfie yaptık.

Stranger Things... Upside Down dondurması bir başkaydı. Canavarlar her an karşınıza çıkabilir dikkatli olun...

Emily In Paris ile Eyfel ayağımıza gelmiş onun kahve bardağı ile çayınızı yudumlarken bir hatıra fotoğrafı çekmeden olmaz değil mi?

Kpop Demon Hunters... Karaoke yapan gençler... Onların dünyasını içine girmek...

Global bir markanın yerelleşmesi ve Bridgerton karakterlerinin İzmir lokması dağıtması da çok hoşuma gitti.

Netflix Türk dizilerinde kullanılan objeleri bir arada görmek çok güzeldi. Herkes buradaydı. Korona Günlerimizi hafifleten Aşk 101, Hakan Muhafız ve en son Masumiyet Müzesi... Annemle birlikte izlediğim diziler... Zeytin Ağacı, Kimler Geldi Kimler Geçti, Kulüp, Erşan Kuneri, Pera Palas, Şahmaran, İstanbul İçin Son Çağrı, Atiye, Bir Başkadır ve bizim sektörün iç yüzünü tüm detayları ile anlatan Kuş Uçuşu..

Netflix aboneleri ile sadece müşteri - platform ilişkisi kurmuyor. Sosyal medya sayfaları aracılığıyla sanki arkadaşınızla konuşuyor gibisiniz. Bazen yaramazlık yapıp, spoiler da veriyor.

Yarın dört seans daha var. Eğer rezervasyon yaptırabilen şanslı kişilerdenseniz. Ye, iç, eğlen konseptinde bu deneyimi siz de yaşayabileceksiniz.

AKŞAM TİYATRO...

Günün diğer etkinliği ise Sanat Kültür Medya Derneği'nin sanatsal faaliyetlerinden olan İZMİR KÜÇÜK SAHNE TİYATRO ekibinin sahnelediği "5 Kadın Tek Mutfak" adlı oyunu... İstikamet Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi... Görüşmek üzere...

DAİMA GÜLÜMSEYİN...