Son Mühür / Selda Meşe- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son yağışların ardından barajların beklenmediği kadar yükseldiğini ancak bu durumun yeterli olmadığını belirterek, “Tahtalı Barajı kapakları açılacak seviyeye gelmez. Tahtalı 300 milyon metreküplük bir baraj. İzmir'in yıllık ortalama 220- 240 milyon metreküplük su ihtiyacı var. Yani dolu olduğu zaman İzmir'in bir yıllık suyu için hiç başka bir kaynağa gerek duymadan buradan sağlanabilir” dedi.

“En pahalı su İzmir’de”

Prof. Dr. Doğan Yaşar, su fiyatlarını düşürecek formülü veren Yaşar, “Gördes şu anda Tahtalı’nın bir buçuk katı büyüklüğünde bir barajdır. Yani Tahtalı 300 milyon metreküp, Gördes 450 milyon metreküp bir baraj. Ama geçen seneye kadar altında bazı kaçaklar vardı, su tutmuyordu. Yani yüzde sekiz, yüzde on gibi su tutabiliyordu. Bugün itibariyle yüzde kırk birleri geçti doluluk ki yüzde kırk bir oran demek Tahtalı’dan daha fazla bir oran. Tahtalı’dan da 100 bin civarında su çekiliyor. 100 bin metreküp. 630-640 bin metreküp şu anda İzmir'e verilen su, ben olsam tamamen bunu alırım, kuyuları rahat bırakırım. Yeraltı sularına rahat bırakırım. İzmir’de en pahalı suyu işte bu nedenle kullanıyoruz. Hem yeraltını boşalttınız hem çok büyük paralar veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Arıtmadan çıkan su tarımda kullanılmalı”

İzmir’in ne yapması gerektiği konusunda bilgiler veren Yaşar, “Şimdi burada İzmir'in yapması gereken en önemli nokta önce, barajlara devam edeceğiz. Düvertepe Barajı var. 15 yıldan beri konuşulan bir baraj. Bu yapılsın. Yapılabilecek olan her yere baraj yapılsın. Küçük büyük, hiç fark etmez. Çünkü İzmir'in su potansiyeli yaklaşık 600 metreküp. Yani İzmir su açısından biraz fakir bir bölge. Ama bu seviyeyi akılla rahatlıkla kapatabiliriz. İkinci önemli konu, arıtmadan çıkan suyu bizim tarıma kazandırmamız şart. Bu tek başına belediyenin altından kalkacağı bir iş değil. Tarım Bakanlığı ile beraber bu işi yapmamız lazım. Önce suyu tarım için uygun bir şekilde hazır hale getirecekler. Sadece İzmir için değil Türkiye açısından da çok önemli bu. Çıkan suyu biz tarımda kullanırsak tarımda kullandığımız o yeraltından çektiğimiz suların da önüne geçeceğiz. Onları da rezerv olarak saklayabileceğiz. Bu şekilde İzmir'de olsun ve Türkiye'de olsun gerçekten su sorunumuz bizim kalmaz” şeklinde konuştu.

“Cemil başkan bilimden uzak”

İzmir’in su yönetimi yetersiz bulan Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a eleştirilerde bulunarak, “Bu kuraklık İzmir Körfezi'ni de vuracaktır. İzmir Körfezi'nde kirliliği de arttıracaktır. İki ayrı mektup yazdım bu konularda, Cemil Tugay'a da gönderdim. Ve bugün Cemil Tugay başkanlığında yönetilen İzmir için su krizine bakıldığında kurak bir dönem geçirdik. Bizim burada sorunumuz yağmurun yağması, çok yağması, az yağması falan değil. Bizim sorunumuz suyu kullanabilmek. Türkiye'de su sorunu yoktur. Türkiye'de su yönetimi sorunu vardır. Bunun altını çizeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZSU diye bir kurum var. Bu kurumda yönetimde hidrojeolog yok. Hidrojeoloji, yani su bilinci yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İzmir’in detaylı bir hidrolojik harita çıkarsınlar. Ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Ocak ayında çok kurak dönemde başkan dedi ki, ‘Yağmur bombası atacağız ama şirket bulamıyoruz. ‘Yani bu kadar saçma sapan bir açıklama bir başkan nasıl yapar? Bunu konuşması çok acı. İnternete girip baksanız bir şeyler öğrenirsiniz. Cemil başkan bilimden çok uzak. Gerçekten çok uzak” dedi.

İşte, İzmir’in barajlarındaki son durum!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından son güncellenen verilere göre İzmir barajlarının güncel durumu işte şu şekilde sıralandı:

Ürkmez Barajı

Ürkmez Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 97,76’ya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 26,42 seviyesindeydi.

Balçova Barajı

Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 97,76 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 42,48 seviyesindeydi.

Gördes Barajı

Gördes Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 41,56’ya ulaştı. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 5,33 seviyesindeydi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın aktif doluluk oranı yüzde 79,08 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 16,66 seviyesindeydi.

Tahtalı Barajı

İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı yüzde 54,26 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15,51 seviyesindeydi.