11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Alışma evresini tamamlamak üzereyiz. Vücudun buna ayak uydurduğunda kendini de ayrıca temizleyebilecek ve sindirimin dinleneceği bir evredeyiz.

Peki burada sahur neden bu kadar önemli? Aslında sahur demek tıkabasa yemek yemek değil. Bir hurma bir bardak süt ya da sadece bir bardak su bile sahurun hem maneviyatından istifade etmiş oluruz hem de midemizi zorlamadan ve susuz bırakmadan alıştırmış oluruz. Sahuru yaptığınızda gün boyu hele öğleden sonra kan şekerimizin iyice çekildiği o nokta da kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. Eğer ki halsizlik veya uyku bastırıyorsa bu sahura kalktım ondan uykusuzum sinyali değil, sahura kalkmadığınız için oluyor aksine...

Ramazan ayıda, diğer aylar gibi, ömrümüz gibi çok çabuk geçiyor.1 Mart itibarıyla üçde biri bitti bile. Dört gün sonra 5 Mart'da yarısına gelmiş oluyoruz ki atalarımız, "ramazanın yarısına geldik mi gerisi yokuş aşağı" derlerdi. Çünkü artık vücutta buna alışmış ve ilk günlerde ki baş ağrısı varsa onlar gitmiş ve mide sindirim kendini onarmaya ve dinlenmeye devam ediyor konumunda hatta mide küçülmeye de başladığı için iftarda bile fazla yemek yememe isteği ile aslında vücudumuza da müthiş fayda sağlıyor.

Elbette maneviyatı için, ibadetimizi yerine getirmek için oruç tutuyoruz ama "oruç tut sıhhat bul" hadisi de bize bunu müjdeliyor.

Sağlık sorununuz varsa, oruç size farz olmadığı gibi vücudunuza da zarar verecekse elbette tutmamak gerekir. Bunun da en güzel kararını doktorunuz verecektir.

Yüce Allah buyuruyor ki ; "Oruç benim içindir ve onun mükafatını ben veririm."

Sağlığımız yerindeyse daha da sıhhat bulmak ve maneviyatını o ezanı beklerken ailece sofra başında ki huzuru yaşamak her müslümana nasip olsun inşallah!

Unutmayalım Sahur Ramazan ayının en önemli öğünü...