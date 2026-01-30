Sürüden ayrılan penguen nerede? Neden ayrıldı? Nereye gitmiş olabilir? Sürüden ayrılanı kurt kapar da derler ama bu defa farklı yorumlamalar bunların hepsini çürüttü.

Aslında bazen radikal kararlar alıp diye bu duruma farklı bakış açısı ile bakan da oldu. Mizahi değerlendiren çokça oldu. Bağırsaklarını bozmuş diyenden, aşk acısı çekiyor diyene kadar her şeyi duyduk.



70 km uzaktaki dağlara yürüyen penguen bazen mevzu bir yere ulaşmak değil, yolculuğun kendisidir diyordu bana göre de sanki....

Yani bu yürüyüş de herkes biraz kendini buldu, kendince yorumladı. Belki de o penguen benim, sensin, hepimiziz.

Penguenin açısından bakınca tabii ki o nereden bilecek bu felsefik çıkarımları, hepimiz duygu kastık ama o sadece yürüdü. Sadece kalabalığın içinde iki halinden daha dürüst bir yer bulmuş.

Penguenler birbirine benzer demeyin, Çinliler de öyle düşündüğümüz halde onlar da bizi öyle görüyormuş. Yani aslında olaylara hep bakış açısı müdahele ediyor. İçinden pozitif güzellemeler yaparsan sonuç istediğin gibi olur, negatif düşünürsen de bu da senin eserin olur.