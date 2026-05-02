TBMM Genel Kurulu'nda ilk maddeleri onaylanan yeni yasa teklifi, İzmirli apartman ve site sakinlerine derin bir oh çektirdi. Yapılan hukuki düzenlemeler, binalardaki yönetici figürünün sınırsız yetkilerini budayarak, ekonomik kontrolü tamamen daire sahiplerine devrediyor. Bundan böyle İzmir genelindeki toplu konut alanlarında yönetici, kendi başına bir rakam belirleyip bunu maliklere dayatamayacak. Yıl içerisindeki tüm planlanan harcamalar ve toplanması gereken aidat miktarları, ancak kat malikleri kurulunun detaylı incelemesi ve onayıyla resmiyet kazanabilecek.

Doksan Günlük Süre ve Yasal Zam Sınırı

Eğer İzmir'deki bir sitenin genel kurulu toplanamamış veya geçerli bir işletme projesi oluşturulamamışsa, kanun yöneticiye geçici bir taslak sunması için maksimum 3 ay mühlet veriyor. Ancak bu taslakta yer alacak aidat zammı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği 'yeniden değerleme oranını' asla ve kat'a geçemeyecek. Bu kural sayesinde, İzmirli vatandaşlar enflasyonist baskılar bahane edilerek uygulanan haksız zamlardan korunmuş olacak. Tüm geçici bütçe bilgilendirmeleri hukuki geçerliliği olacak şekilde, yani elden imza ile ya da taahhütlü gönderimle yapılacak. Binaların ortak yaşam kurallarını belirleyen yönetim planlarında bir tadilat yapılabilmesi için ise, İzmirli komşuların büyük bir birliktelik göstererek toplam sayının üçte iki çoğunluğuna ulaşmaları gerekecek.

Deprem Fonlarına Haciz Yasağı ve Ruhsatsız İnşaatlara Kesin Çözüm

Fay hatları üzerinde yer alan ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığı İzmir için, meclisten geçen yasadaki diğer iki madde de son derece kritik. İlk olarak, şehirde mantar gibi türeyen imarsız yapılara karşı beton firmalarına çok ağır bir sorumluluk yüklendi. İzmir'de ruhsatı alınmamış hiçbir inşaata hazır beton satışı yapılamayacak; bu kuralı ihlal edip beton mikserini kaçak yapıya gönderen işletmeler yarım milyon liralık cezaya çarptırılacak. İkinci olarak, 6 Şubat sarsıntılarını yaşayıp devletten evini yeniden inşa etmek için hibe veya kredi alan mağdur vatandaşların bu hesaplarına tam bir dokunulmazlık zırhı getirildi. İcra daireleri, depremzedenin bu özel barınma fonuna hiçbir şekilde el koyamayacak.