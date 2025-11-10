Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüzyılın en büyük devlet adamıydı. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü ile Cumhuriyetin sahip çıkılması gereken en büyük miras olduğunu vurgulamıştır... Atamızı çok özledik...

Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümündeyiz...10 Kasım yas günü değil... Mücadele günü, O’nu anlama günüdür. Açtığı yolda, kurduğu ülküde, gösterdiği amaçta ilelebet yürümeye ant içtik.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

Bu sözleri bile yas tutmamak ve O'nu anlamak için yeterlidir. İnsan için ölüm “elbet” kaçınılmazken, kurduğu Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacağını vurgulamış olması, günümüzden geriye doğru bakınca dokunaklıdır...

Fikirlerini yaşatmak gerek...

Saat 09:05 geçe hala trafik dahil duruyorsa ve herkes iki dakikalık saygı duruşuna siren sesleri eşliğinde Atasına saygı duyuyorsa bu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır .

Ofisim de bir Atatürk resmi var üzerindeki saat: 09.05'i gösteriyor. Atam elinde kahvesini içiyor. Bu resme her baktığımda, hatta her sabah o saate ve dakikaya denk geldiğimde hasretle anıyorum Atamız... Ama özlesek de onun emanetine sahip çıkarak teselli arıyoruz her 10 Kasım...

Her Türk kahvesi içtiğimizde, hele cuma günleri kahveyi sade içmeme rağmen anısına orta içiyor ve Atamızı anıyorum. Her yerde her koşulda anmaya da devam edeceğiz. Her gün Atamızı anıyoruz fikirlerini savunuyoruz ve unutturmuyoruz...

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun…

24 Kasım’da da Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Öğretmenlerimizi anacağız. Hala öğretmenleri ile görüşenler çok şanslı . Allah uzun ömür versin benim de o gün ellerini öpüp, Öğretmenler gününü kutlayacağım aydın, Cumhuriyetçi öğretmenlerim var. Atatürk sonsuza dek kalbimizde yaşayacak...

Ne Mutlu Atatürk'ün kurduğu ülküde ve gösterdiği amaç da yürüyen ve Ne Mutlu Türk'üm diyenlere…