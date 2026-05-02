SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Son dönemde adliye saraylarına başvuran yüzlerce vatandaşın şikayet dilekçesi ortak bir noktada birleşiyor: "Telefonda sadece 'Evet' dedim." Bilinmeyen numaralardan gelen ve genellikle "Sesimi alabiliyor musunuz?", "Beni duyuyor musunuz?" şeklinde başlayan aramalar, dolandırıcılık tuzağının büyük başlangıcı.

Sistem Nasıl İşliyor

Hukukçular ve bilişim uzmanları, dolandırıcılık mekanizmasının işleyişini şu şekilde özetliyor:

-Onay Tuzağı: Dolandırıcılar, sizin ağzınızdan çıkan net bir "Evet" yanıtını kayıt altına alıyor.

-Montaj ve Manipülasyon: Bu ses kaydı, bankacılık işlemlerinde veya abonelik onaylarında kullanılan sesli yanıt sistemlerine (IVR) entegre ediliyor.

-Sözleşme Onayı: Kaydedilen sesiniz; "Kredi kullanımını onaylıyor musunuz?", "Ödemeyi kabul ediyor musunuz?" gibi soruların altına montajlanarak sanki siz o işlemi yapmışsınız gibi dijital bir kanıt oluşturuluyor.

'Evet' Yerine Ne Demeli?

Adli makamlar ve siber güvenlik uzmanları, bu tuzağa düşmemek için şu altın kuralları öneriyor:

-Soruyla Karşılık Verin: Karşı taraf "Beni duyuyor musunuz?" dediğinde "Evet" demek yerine "Sizi dinliyorum" veya "Kimsiniz?" gibi ifadeler kullanın.

-Kişisel Bilgi Vermeyin: İsminizi teyit etmeye çalışan kişilere karşı mesafeli olun.

-Görüşmeyi Derhal Sonlandırın: Şüphelendiğiniz anda telefonu kapatın ve numarayı engelleyin.

-Resmi Kurumları Arayın: Eğer arayan kişi bir kurumdan (banka, kargo, sigorta) aradığını iddia ediyorsa, telefonu kapatıp kurumun resmi müşteri hizmetlerini bizzat siz arayın.



Tuzağa Düşerseniz Ne Yapacaksınız?

Eğer böyle bir arama sonrası şüpheli bir işlem fark ederseniz, vakit kaybetmeden en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmalı ve eş zamanlı olarak bankanızla iletişime geçerek hesaplarınıza bloke koydurmalısınız. Hukukçulara göre, rızanız dışında düzenlenen bu tür ses kayıtları mahkemelerde delil başlangıcı sayılsa da, adli tıp incelemeleriyle montaj olduğu ispatlanabiliyor. Ancak bu süreçte maddi kayıp yaşamamak için telefonda en kısa ve 'onay içermeyen' cevapları vermek hayati önem taşıyor.