5G ile neler değişecek?

1 Nisan 2026’da 5G’ye geçiyoruz.

Şu sıralar nereye baksanız üç operatörün 5G reklamlarını görüyorsunuz.

Hepsi biz dünden hazırız diyor da...

Biz hazır mıyız?

Mevcut 4.5G ile arasındaki fark nedir?

Tabii ki daha yüksek veri hızları daha düşük gecikme...

Bunun için de mevcut iletişim teknolojisinden daha yüksek frekanslarda çalışacak.

Bu da eğer 5G’yi istiyorsak yüksek fatura demek...

Çünkü üç operatörün ödediği milyarlarca dolarlar nasıl çıkacak?

Tabii ki senin benim cebimden...

Peki 4.5G ile 5G arasında ne fark var?

5G ağları saniyede 10 gb hızına ulaşabilir ve bu da buçuklu gibi söylense de aslında 5G’nin 4.5G ile arasında 10 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. İki kat değil tam 10 kat bir hız...

Genel de film indirme örneği verilir yani bir filmi indirmek ya da büyük dosya transferleri saniyeler içinde gerçekleşecek. Şimdi radyasyon riski, yüksek frekans ve baz istasyonlarındaki artışı da yakında konuşmaya detaylı bir şekilde başlarız.

5G daha çok internet yer mi?

Bunu şuna benzetebiliriz. Araba da gaza basarsan aracın hızlanır ama yakıtı da ona göre harcar. Yani gb’lar yetmeyebilir. Bunun da önleminden ziyade tarife değişiklikleri ön planda çıkacaktır.

5G ile uçmaya hazır mıyız?

Faturalar hava da uçacak ama olsun 3 saniye de film indirdim. Ferrariye binen benzinini de düşünmesin bir zahmet....

Sizi bilmem ama ben 4.G de kalmayı düşünüyorum.