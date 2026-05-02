Son Mühür- Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilere göre, hafta sonu hava güzel olmayacak. Yağışlı hava neredeyse bütün ülkeyi etkisi altına alırken, güney illerinde ikamet edenler su baskınları için dikkatli olmalı.

Batı Karadeniz'e karla karışık yağmur yağacak

Batı Karadeniz'de yağış kısa süreli olmayacak. Yüksek bölgelerinde yaşayanlar için ise kar söz konusu olacak, çünkü karla karışık yağmur bekleniyor.

Aynı zamanda İç Anadolu’nun doğusundan Doğu Akdeniz’e, Antalya’nın iç kısımlarından Diyarbakır’ın doğusuna kadar geniş bir alanda yağışların çokça kuvvetli olması tahmin ediliyor.

14 şehir için "sarı" alarm verildi

Meteoroloji uzmanları, 14 ilin dahil olduğu özel bir uyarı yayınladı. Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu gibi Karadeniz şehirlerinde hem kar hem de sağanak etkisini gösterirken; Antalya, Isparta, Siirt ve Batman gibi güney ve doğu illerinde sağanak yağışın kuvvetini artırması bekleniyor.

Havalar soğuyor

Baharın gelmesiyle birlikte havanın sıcak havasına kapılanlar için kötü haber. Batı bölgelerinde sıcaklıklar önemli ölçüde, yani yaklaşık 6 ila 10 derece birden düşecek. Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok yerde saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar meydana gelecek.

Çığ tehlikesi devam ediyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yamaç bölgelerinde hala yoğun kar örtüsü bulunuyor. Havaların bir anda ısınıp bir anda soğumasıyla birlikte bu bölgelerdeki çığ riski devam ediyor.

Güneş ne zaman gelecek?

Tahminlere göre önümüzdeki 4 gün boyunca gökyüzünde yağmurlu hava hakim olacak. Ancak haftanın ilk günleriyle birlikte bulutlar dağılmaya başlayacak. Pazartesi ve salıdan itibaren Ege ve Marmara’dan başlayarak güneşli günler yavaş yavaş geri gelecek.

Bugün İzmir'de en yüksek sıcaklık kaç olacak?

Günün en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle sıralanıyor:

İstanbul: 12°C (Serin ve yağmurlu)

Ankara: 10°C (Kapalı bir hava)

İzmir: 19°C

Adana: 25°C

Diyarbakır: 22°C

Erzurum: 15°C

Kırklareli: 12°C