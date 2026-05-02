Son Mühür / Yağmur Daştan - Siyaset gündeminden düşmek bilmeyen ‘sahte diploma’ iddiaları bu kez İzmir’e sıçradı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu ile tartışmalı kurultayda İzmir delegesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Niyazi Arslan geçtiğimiz günlerde mahkemelik olmuştu. Geçmişte liyakat ve diploma üzerinden yerel siyasetçileri hedef alan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Çobanoğlu’nun bu kez kendi eğitim belgeleriyle ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yerel seçimlerde CHP Çiğli Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Çobanoğlu’nun kamuoyunda da adı sıklıkla ‘sahte üniversite’ olarak geçen bir şirketten diploma aldığı iddia edildi.

‘Sahte evrak’ iddiası!

İddialara göre Çobanoğlu, belediye başkan aday adaylığı dosyasına "Uluslararası Dublin Üniversitesi" (International Dublin University) isimli bir kurumdan alınan diplomanın noter onaylı çevirisini ekledi. Ancak yapılan araştırmalarda, bu kurumun akademik bir geçerliliğinin olmadığını ve Türkiye’de YÖK denkliği bulunmadığını ifade edildi. TMMOB’un bu hususta Uluslararası Dublin Üniversitesi isimli şirketi 2023’te şikayet ettiği de öğrenildi.

Ankara 13. Noterliği aracılığıyla aslı gibidir yaptırılan Çobanoğlu’na ait belgenin, aslında Gürcistan üzerinden temin edilen ve "parayla satın alınan" sahte bir evrak olduğu öne sürüldü.

“Somut bir sınav kaydı var mı?”

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, başkalarını diploma üzerinden eleştiren Çobanoğlu’na yönelik çok sert sorular yöneltildi. Çobanoğlu’nun mezun olduğunu iddia ettiği kurumun eğitim dilinin İngilizce olması gerektiğine dikkat çekilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Yabancı dilde eğitim veren bir okuldan mezun olan Çobanoğlu, dersleri takip edecek veya sınavlara girecek düzeyde İngilizce biliyor mu? Eğitim süresince üniversitenin bulunduğu iddia edilen ülkeye kaç kez giriş-çıkış yaptı? Mezuniyetine tanıklık edecek üniversite arkadaşları veya katıldığı somut bir sınav kaydı bulunuyor mu?”

Savcılığa başvuru yapacaklar!

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Niyazi Arslan’a yönelik ‘sahte sınav’ iddialarında bulunan Çobanoğlu hakkında paylaşımda, “Yerel seçimlerde Chp Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı olan Tolga Çobanoğlu, başvuru evraklarının arasında bir üniversite diploması vermiştir. Uluslararası Dublin Üniversitesinden alındığı iddia edilen bu diplomanın aslını değil, çevirisi yapılmış halini ibraz eden Tolga Çobanoğlu bu diplomayı Ankara 13. Noterliğinin 18.10.2023 tarih ve 18606 yevmiye numarası ile aslı gibidir yaptırmıştır. Yani diplomanın bir örneği Cumhuriyet Halk Partisi’nde, bir diğer örneği de Ankara 13. Noterliğinde bulunmaktadır. Yaptığımız mini bir araştırmada bu diplomanın sahte olduğu, böyle bir üniversitenin bulunmadığı, Gürcistan’dan alınan sahte bir diploma olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.