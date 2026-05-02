Üstelik bu rakamın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ifade ediliyor. Eskiden İzmir'deki bir binada ceza kesilebilmesi için adeta bir imza kampanyası gerekliyken, yeni kurallarla sadece bir kişinin polis veya zabıtayı araması idari para cezası için yeterli bir zemin oluşturuyor. Şikayet sürecinde ihbarı yapan İzmirlilerin isimleri gizli tutularak güvenlikleri sağlanıyor.

Gürültü Kirliliğinde Yargıtay Kriterleri

Kanunlarımıza göre saat 23.00 ile 07.00 aralığı kesin bir gece dönemi olup dinlenme hakkının ihlal edilemeyeceği bir zaman dilimidir. Bu saatlerden sonra İzmir'deki balkon muhabbetleri, son ses açık olan televizyonlar ve geç saat partileri yasal engellere takılmaktadır. Yargıtay'ın emsal gösterilen kararlarına bakıldığında; ev içinde topukluyla dolaşmaktan tutun da, gece vakti mobilya çekmeye, aile içi kavgalardan, durmadan havlayan evcil hayvanlara kadar pek çok detay ceza sebebi sayılmaktadır. Ayrıca gece yarısı çalıştırılan ev aletleri ve evde çocukların koşturması da şikayet listesinde başı çekmektedir. İzmir'deki apartmanlarda çivi çakmak ve matkap kullanmak gibi tadilatlar yalnızca hafta içi sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında, cumartesi ise 10.00 ile 18.00 arasında serbesttir. Pazarları ve tatil günlerinde gürültülü tadilat yapılamaz.

Tahliye ve Dairenin Satış Süreci

İzmir'de gürültü kurallarını hiçe sayan kiracıları ağır hukuki sonuçlar bekliyor. Ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu Madde 316 kapsamında kiracısına iki haklı yazılı ihtar gönderdikten sonra evi boşaltması için tahliye davası başlatabiliyor. Sorunu yaratan mülk sahibiyse Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25 devreye sokuluyor. Diğer ev sahipleri bir araya gelerek kurul kararı alıyor ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, sürekli gürültü yapan bu mülk sahibinin evinin diğer maliklere satılmasına hükmedilmesini isteyebiliyor. Vatandaşların gürültü bildirimleri için 155, ALO 181 ve apartman yönetimlerini kullanabileceği hatırlatılıyor.