Arabesk, sadece bir müzik tarzı değil, bir yaşam biçimidir. Arabesk müzik dinlemek içimizdeki isyanı ortaya çıkarmak belki de içimizde kopan fırtınalara yoldaş etmektir.

Arabesk dinleyen insanlar genelde kalbi kırılmış kişilerdir, dinlenen müziğin tınısı ve sözleri ile kırılan kalbini onarmaya çalışan insanların müziğidir.

Arabesk, aynı zamanda yalanı sevmez; gerçek insanların, gerçek duygularını yansıtır. Evet, ağlatır ama her ağlamak güçsüzlük değildir. Arabesk müziğin sözleri kırık ama güçlü sözlerdir.

Örneğin, arabeskin kraliçesi Bergen’in yaşam hikayesini bir çoğumuz ezbere biliriz. En çok da bildiğimiz yanı, takıntılı eski eşi tarafından yüzünün yarısının yakılmış olmasıdır. Buna rağmen Bergen, sahneleri terk etmedi; aksine, daha da güçlendi

Bergen ile özdeşleşmiş iki şarkı vardır. Sözleri ve müziği Cengiz Tekin’e ait olan “Seni Kalbimden Kovdum”, sözleri ve müziği Levent Bektaş’a ait “Acıların Kadını” şarkılarının sözlerini hatırlayalım.

Seni kalbimden kovdum

Seni kalbimden kovdum

Bir daha giremezsin

Beddua ettim sana

Geriye dönemezsin

*

Mutluluk hakkın değil

Sevilip gülemezsin

Pişman olsan boşuna

Geriye dönemezsin

Acıların kadını

Söylemiyor kimse derman öyle zor ki mutlu olmak

Yüreğimde büyük ferman acıların kadınıyım

Ben acılar kadınıyım

***

Çekip gitti sevilenler gariplerdir ezilenler

Dünya sizin sevmeyenler acıların kadınıyım

Ben acılar kadınıyım

Gördüğümüz gibi şarkılar dertli ama güçlü bir kadını yansıtıyor.

Arabesk, yalnızlığın, yoksulluğun, sevip de kavuşamamanın sesi.

Orhan Baba’dan Müslüm Baba, Ferdi Baba, Kibariye, Mine Koşan, Tüdanya, Güllü daha nicelerinin şarkıları sadece dinlenmedi, şarkılarla yaşandı.

Orhan Baba "Hatasız Kul Olmaz", Müslüm Baba "Seni Yazdım Kalbime", Ferdi Baba "Batan Güneş", İbrahim Tatlıses "Ayağında Kundura", Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymanlara", Kibariye "Annem", Mine Koşan "Sevda Yüklü Kervanlar", Tüdanya "Seni Sevmeyen Ölsün" Ve Güllü "Oyuncak Gibi"

Arabesk, bir duygudur.

Bir bakışta, bir seste, bir sözde gizlidir.

Dünya ne kadar değişirse değişsin o içimizdeki sızının adı hep aynı kalır.

Arabeski anlamak için yalnızca dinlemek yetmez; hissetmek gerekir. O yüzden

Arabesk gönüllere selam olsun...