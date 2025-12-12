Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Aralık Cuma günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
12 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 16°C: Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 10°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
SAMSUN – 14°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 4°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS – 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA – 9°C: Çok bulutlu
VAN – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 12°C: Çok bulutlu
MARDİN – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı