Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Aralık Cuma günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

12 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 16°C: Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 10°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

SAMSUN – 14°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 4°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS – 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA – 9°C: Çok bulutlu

VAN – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 12°C: Çok bulutlu

MARDİN – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı