Bizim çocukluğumuzda okulda öğrendiğimiz bir çocuk şarkısı, hatırlayanlar burada mı?



Şarkının sözleri şöyle;

Öğretmenim, canım benim, canım benim.

Seni ben pek çok, pek çok severim.

Sen bir ana, sen bir baba,

Her şey oldun artık bana.

Okut, öğret ve nihayet, yurda yararlı bir insan et.

Bizim çocukluğumuzda öğretmen ana, baba, aile her şeydi.

Şimdi yine öğretmenlerimiz aynı davranmak ister, fakat aileler buna izin vermiyor. Günümüzde öğretmenlere uygulanan şiddetlerden dolayı öğretmenler görevlerini yaparken, sürekli diken üstünde.

Ailelerden isteğim şudur, kendi çocukluk yıllarını hatırlasınlar, kendi öğretmenlerini ve öğrencilik yıllarını hatırlasınlar. Çocuklarının öğretmenlerine öyle davransınlar.

Hz. Ali'nin meşhur bir sözü vardır, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum"

Öğretmenlerimize olan saygımızı, sevgimizi kaybetmemeliyiz. Çünkü onlar bize bir harf değil hayatımızı devam ettireceğimiz okumayı yazmayı öğretiyor.

Hz. Ali bu meşhur sözünde, okumanın, öğrenmenin ve ilmin önemini vurgular.

O dönemde halkın ve insanlığın kölelikten kurtulmak için, eğitime, okumaya, öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Çünkü insanın doğruyu, yanlışı ayırt edebilmesi için bilgili olası şarttır buyurmuştur.

Türkiye'nin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, insanların okuması, öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için büyük çaba göstermiştir.

Atatürk, eğitimde kadın ve erkeğin eşit olması için, aynı sınıfta öğrenim görmeleri için adımlar atmıştır.

Atatürk, eğitimin yaygınlaşmasını istemiş ve memleketin en ücra köşesine kadar yayılmasını, eğitimsizliğin yok edilmesini arzulamıştır. Hedefinde sadece çocuklar değil, okuması yazması olmayan yetişkinler de vardır.

Atatürk, eğitim sisteminin bilime dayalı olduğunu vurgulamıştır. Kendisinin, ilim ve bilim ile ilgili bizlere yol göstereci sözleri vardır.

Sizlere o sözlerden bazılarını hatırlatmak isterim;

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

”Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.”

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, öğretmen ve eğiticimlere önem verirdi. İyi eğiticimler olmadan öğretimin olmayacağını belirtmiş, bu konuda büyük çalışmalar yapmıştır.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da sözleri vardır.

"Öğretmenler; yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

"Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."

Atamızın da dediği gibi, ilim, bilim, eğitim, öğretim öğretmenlerimizin elinde, saygı ve sevgiyi öğretmenlerimizden eksik etmeyelim.

Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.