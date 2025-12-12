Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, avukatı aracılığıyla kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, soruşturma dosyasındaki gizli tanık ifadelerinin tutarsız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Operasyon sonrası dört tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı. Savcılık sevk yazısında şüphelilerin “uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlama”, “bazı kadınlara uyuşturucu temin etme” ve “kullanım sonrası birden fazla kişiyle cinsel ilişki yaşandığı” yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.

Savcılık ifadesinde tüm suçlamaları reddetti

Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Hakkındaki iddiaları “ağır ve asılsız” olarak nitelendiren Ersoy, özellikle “çoklu cinsel birliktelik” suçlamalarının bütünüyle gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

‘Örgüt Kurma’ suçlaması

Soruşturma kapsamında Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak”, “uyuşturucu kullanılmasına yer sağlamak” ve “örgüt kurmak ile yönetmek” suçlamalarıyla tutuklandı.

“Hayatımın en ağır süreçlerinden birini yaşıyorum”

Mehmet Akif Ersoy, cezaevinden gönderdiği açıklamada süreci “meslek hayatının en sarsıcı dönemlerinden biri” olarak nitelendirdi. Hakkındaki kararın dayanaksız olduğunu savunan Ersoy, dosyada yer alan gizli tanık beyanlarının çelişkili, dedikodu niteliğinde ve kurgusal ifadeler içerdiğini belirtti.

“Yirmi yıllık meslek hayatım alenidir”

Yaklaşık yirmi yıldır gazetecilik yaptığını hatırlatan Ersoy, tüm çalışmalarının kamuoyunun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü, gizli ya da örgütsel bir faaliyeti bulunmadığını ifade etti. Suçlamaya konu edilen bazı kişilerle yıllardır hiçbir temasının olmadığını da aktardı.

“İtibar suikastına maruz kalıyorum”

Ersoy, hakkında ortaya atılan iddiaların sistemli bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savunarak, sosyal medyada yürütülen manipülatif paylaşımların bu süreci beslediğini söyledi. Daha önce de benzer girişimlerle hedef alındığını, bu iddialara karşı hukuki mücadele verdiğini hatırlattı.

“Mesleğimi zor şartlarda yürüttüm”

Açıklamasında gazetecilik kariyerine de değinen Ersoy, savaş bölgeleri dahil olmak üzere birçok riskli alanda görev yaptığını, kamu yararı ve doğruluk ilkelerinden ödün vermediğini belirtti. Yaşananların adalet duygusunu zorlasa da hukuk sistemine olan inancının sürdüğünü dile getirdi.

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Mehmet Akif Ersoy, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek masumiyetinin gölgelenmeye çalışıldığını söyledi. Hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Ersoy, gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

“Toplumsal vicdana güveniyorum”

Ersoy, farklı kesimlerden gelen destek mesajlarının kendisine güç verdiğini belirterek, masumiyet karinesine dikkat çeken herkese teşekkür etti. Açıklamasını ailesine ve yakınlarına ilettiği dayanışma mesajıyla tamamladı.