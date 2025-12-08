1930'da kadınımıza yerelde seçme ve seçilme hakkı, 1933 yılında, köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçme ve seçilme hakkı, 1934 ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

1934 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde 18 fedakar ve öncü kadın milletvekili meclise girdi.

Mebrure Gönenç (Afyon)

Hatı Çırpan (Ankara)

Türkan Örs Baştuğ (Antalya)

Sabiha Gökçül Erbay (Balıkesir)

Şekibe İnsel (Bursa)

Hatice Özgener (Çankırı)

Huriye Öniz Baha (Diyarbakır)

Fatma Memik (Edirne)

Nakiye Elgün (Erzurum)

Fakihe Öymen (Ankara)

Benal Nevzat İştar Arman (İzmir)

Ferruh Güpgüp (Kayseri)

Bahire Bediş Morova Aydilek (Konya) Mihri Pektaş (Malatya)

Meliha Ulaş (Samsun)

Fatma Esma Nayman (Seyhan)

Sabiha Görkey (Sivas)

Seniha Hızal (Trabzon)

O dönemde mecliste kadının sesinin gürleşmesini sağlayan 18 cesur kadın olarak tarihe geçtiler.

PEKİ O DÖNEMDE VE HALA GÜNÜMÜZDE KADINLAR GERÇEKTEN SEÇEBİLİYOR MU?

Milletvekiliği, Belediye Başkanlığı Muhtarlık bi yana dursun, kadınlarımız seçimlerini yapabiliyor mu?

Eşinden, çocuğundan, ailesinden fiziki yada ruhsal şiddet gören, şiddet mağduru kadınlarımız.

Günümüzde hala görücü usulü evlenen bir çok kızımız var, evleneceği kişiyi kendisi değil, ailesi seçiyor.

Kadına şiddete hala çözüm bulamamışken, kadına seçme ve seçilme hakkını kutlamak bana çokta mantıklı gelmiyor.

Araştırmalarıma göre sadece bu yıl 2025'in ilk altı ayında 137 kadın, onuncu ayına geldiğimizde ise 317 kadın cinayete kurban gitti.

Yine 2025 yılında 3.200.000 kadın fiziksel şiddet mağduru, 12.000.000 kadın ise psikolojik ve ruhsal şiddet mağduru oldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında, bana göre arabesk müziğinin kraliçesi olan, arabesk müzik severlerin, severek dinlediği Güllü'yü evinin camından düşmesi sonucu kaybettik.

Arkasından konuşulan o kadar çok şey var ki inanasım gelmiyor. 73 gündür takip ediyorum hala birşeylere ulaşılmış değil.

Tam 31 yıldır göz önünde olan bir sanatçıdan bahsediyoruz, iddialara göre yıllar içersinde neler yaşamış.

Umarım bu söylenenler doğru değildir, Güllü gerçekten dengesini kaybetme sonucu hayatını kaybetmiştir.

Tüm kadınlarıımıza ve herkese mutlu, umutlu bir yaşam diliyorum.

Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.