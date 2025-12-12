Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52) kızı ve bir arkadaşıyla eğlenirken pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü’nün ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yanlarındaki iki kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu’nun babası da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Yeni görüntüler dosyaya sunuldu

Soruşturma kapsamında “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, özel bir üniversitedeki adli tıp uzmanları ve bilirkişilerden alınan raporları dosyaya sunduklarını açıkladı. Şarkıcı Güllü’nün düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine dair bir rapor hazırlandığı belirtilirken, sanatçının vefat ettiği gece lavaboya girdiği ana ait yeni görüntülerin de ortaya çıktığı bildirildi.

'Bilgim dahilinde' dedi

Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatlığını üstlenen Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Müvekkillerini ziyaret etmeden önce süreç hakkında bilgi veren Uçanok, Gülter ve Ulu’nun gözaltı öncesi ve sonrasında bazı bilgilerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Müvekkillerinin Çınarcık ve Yalova’da adeta dışarı çıkamayacak duruma geldiklerini belirten Uçanok, kendi tavsiyesi ve bilgisi doğrultusunda İstanbul Büyükçekmece’deki yakınları T.Y.’nin evine gittiklerini söyledi: "Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Ben de çok güvendiği Tuğba ablasına gidip bir süre kalmasını istedim. Arkadaşı Gökhan'ın evi bir süre izlenmeye başlandı. Tuğyan korktu. Bir yandan toplumda, internet ortamında bir linç, sabahlara kadar yapılan yayınlar ve telefonuna gelen tehdit mesajları var. Bu durumdan da bunaldığı için '155'i ara durumu anlat. Kaldığım evin etrafında izleniyorum.' diye ifade ver dedim. Ya da Tuğba abla ve eşinde kal. Orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğin de olmadığı için gidip İstanbul'da ifade ver.' dedim" Ayrıca özel bir üniversitede görev yapan adli tıp uzmanları ve bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduklarını belirten Uçanok, sözlerine şöyle devam etti: "Adli camiada çok değer verilen bir hocamızdan bir rapor aldık biz. Kendisinin de üzerinde durduğu konular olay yerine gelerek keşif de yaptığı için ben yaklaşık 1.65 boyundayım Güllü hanım da benim boylarımdaymış. Hocalarımızın değindiği noktalardan biri pencere yüksekliğinin 74 santim olduğu yönünde. Benim boyumdaki bir insanın da iç bacak kası hizasından kafa hizasına kadar dışarıda kalıyor vücudumun bir bölümü. 3.53 promil alkol almış o gece. Son iki haftadır da hiç içmediği bir alkol olan şarap tüketmeye başlamış. Bu da diğer alkol türlerine göre biraz daha sarsıcı ve denge bozucu alkol türlerinden biridir. Bunun yanı sıra bu alkol eşiği ile birlikte ağır bir antidepresan ilacı da çıktı kan değerlerinde. İkisinin birleşimi söz konusu olduğu için burada çok ciddi bir denge problemi yaşayan birinin 74 santim yüksekliğindeki bir yerden düşmüş olabileceğine yönelik bir rapor tanzim edildi. Güllü hanımın alkol sınırı 3,5-4 arası yani koma durumu. Bir de bahse geçen antidepresan'la birlikte etkileşim olduğu için çok ciddi bir denge problemi yaşamış olma ihtimali zaten yönetmelikte çok alçak olan bir yerden düşme ihtimali kuvvet ve muhtemel." İşte o görüntü Öte yandan, şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği gece lavaboya girdiği ana ait yeni görüntülere de ulaşıldı. Avukat Uçanok, bu görüntülere dikkat çekerek, “Güllü Hanımın lavaboya giriş anı var. Öyle bir sendeleme hali görülüyor ki bir anda duvara tutunuyor; yani ayakta durmakta zorlandığı açıkça belli” dedi.