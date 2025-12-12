Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

Çankırı’dan “Çerçeve” Göndermesi

Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay’a gönderilen “çerçeve” konusunda alınganlık gösterdiğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemdeki uygulamalarını eleştiren Çankırı, “Demek ki belediyede yürümeyen tek şey hizmet değil, özgüven de yerinde sayıyormuş” ifadelerini kullandı.

“30 ilçeyi geziyorum, sizinle hiç karşılaşmıyorum”

Milletvekili Çankırı, açıklamasında Tugay’ın sahada yeterince bulunmadığını iddia ederek şu ifadeyi kullandı: “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum. Herhalde yine sokağa çıkamıyorsunuz.”

“Şehirle temasınız da aksıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişinde aksaklıklar olduğunu öne süren Çankırı, işçilerin görev yerlerinin karıştırıldığı bir yönetim modelinin şehirle temas sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti.

“Borç 7,5 milyardan 23 milyara yükseldi”

Çankırı, Tugay yönetiminin borçlanma politikalarını da sert sözlerle eleştirdi. Milletvekilinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Göreve geldiğinizde SGK ve vergi borcu toplam 7,5 milyar TL idi; bugün 23 milyar TL’ye yükseldi.”

“Ayrıca 4 milyar TL’ye yakın belediye malı satıldı. 2 yılda 600 milyon dolarlık borcu 1,6 milyar dolara çıkarıp hala engelleniyoruz diyebilmek başlı başına meziyet.”

“Çöp–çukur–çamur yetmedi; borç–bahane–bilmemek eklendi”

Çankırı, İzmir’deki altyapı sorunlarının devam ettiğini öne sürerek, belediyecilik anlayışını “Çöp–Çukur–Çamur” şeklinde nitelendirdi. Bu duruma bir de “Borç–Bahane–Bilmemek” eklenmesi gerektiğini söyledi.

“Tarihe geçersiniz, merak etmeyin çerçeve göndeririz”

Açıklamasının sonunda Tugay’ı hedef alan ironik ifadelerini sürdüren Çankırı, “Bu gidişle tarihe en çok borç yapıp en az hizmet veren başkan olarak geçeceksiniz. O unvan için de bir çerçeve göndeririz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son aylarda yaptığı açıklamalarda altyapı ve ulaşım projeleri için gereken dış kredilerin hükümet tarafından onaylanmadığını söyleyerek merkezi idareyi eleştirmişti.

Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Tugay’a yanıt vererek asıl sorunun hükümet değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK ve vergi borçları nedeniyle kredi alamaması olduğunu savundu.

Çankırı, belediyeye görev ve sorumlulukları hatırlatan bir çerçeveli belge göndermiş, Tugay ise bu hamleyi “kargoyla şov yapıyorsun, çocuk muyuz biz?” sözleriyle eleştirmişti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çankırı bu kez sosyal medya hesabından, Tugay’ın belediyeyi iki yılda yüksek borç yüküne soktuğunu, yeterli hizmet üretmediğini ve “En çok borç yapıp en az hizmet veren başkan olarak tarihe geçeceksiniz” ifadelerini içeren sert bir açıklama yaptı.