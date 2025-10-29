29 Ekim 1923, Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarih; sadece bir tarih değil, özgürlüğün, eşitliğin ve tam bağımsızlığın ilan edildiği gündür.

Büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğinde bize bir vatan emanet etti.

Cumhuriyetimizi korumak ve ona sahip çıkmak, Atatürk ve silah arkadaşlarına duyduğumuz saygının ve milletimizin bir ifadesidir; değerlerini yaşatmak ve demokrasiye sahip çıkmak ise hepimizin görevidir.

Cumhuriyetin ışığında, gösterilen hedefe durmadan yürüyeceğimize and içiyoruz. Atatürk gençliği olarak, vatana son nefesimize kadar sahip çıkmak tek gayemizdir. Gelecek nesillerin özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamasını sağlamak, bizim için en büyük görevdir.

"Ne mutlu Türk’üm diyene!"



Yaşasın cumhuriyet, yaşasın özgürlük!