Son Mühür - Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bahis soruşturması sırasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildikten kısa süre sonra, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye götürüldü.

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturması kapsamında 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 46 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Ahmet Çakar, 7 Aralık’ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ertesi gün Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyoya alınmıştı. 8 Aralık’ta ise Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgiye göre Ahmet Çakar bugün yeniden kalp krizi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Durumunun netleşmesi için tetkiklerin sürdüğü bildirildi.