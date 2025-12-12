Son Mühür- Ege Üniversitesi, 1955 yılında başlayan yolculuğunda 16'ıncı rektörünü bağrına basmaya hazırlanıyor.

Ege'nin ilk, Türkiye'nin beşinci üniversitesi olmanın verdiği sorumluluk bundan böyle Prof. Dr. Musa Alcı'nın omuzlarında olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görev süresi dolan Prof. Dr. Necdet Budak'ın yerine atanan isim olan Prof. Dr. Musa Alcı, elektrik-elektronik ve yapay zeka konularında Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasında yer alıyor.

Ancak çiçeği burnunda rektörü seleflerinden ayıran ilginç bir detay var.

Prof. Dr. Musa Alcı'yla yeni dönem...



Prof. Dr. Musa Alcı, 1971-1974 döneminde görev yapan Prof. Dr. Yusuf Vardar'dan bu yana mühendislik fakültesi kökenli ilk rektör olarak kayıtlara geçecek.

1974'den bu yana atanan 10 rektör içinde 7 ay gibi kısa bir rektör vekilliği dönemi olan Prof. Beril Dedeoğlu hariç bütün rektörler ya Tıp Fakültesi ya da Ziraat Fakültesi kökenli isimlerdendi.

Öğretim üyesi sayısı bakımından üniversitenin en büyük iki bölümünden gelen isimlerin tercih edildiği süreçte ibre bu kez mühendislik fakültesine döndü.

Bugüne kadar 9 Tıp Fakültesi, 3 Ziraat Fakültesi ve 3 Fen Fakültesi kökenli ismin görev aldığı Ege Üniversitesi'nde Tıp ve Ziraat'in 51 yıllık hakimiyetine şimdilik bir nokta konulmuş oldu.



Bugüne kadar EÜ'de kimler görev aldı?



Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel (Tıp) 1958-1960

Prof. Dr. Mustafa Uluöz (Ziraat) 1960-1963 ve 1967-1971

Prof. Dr. Celal Saraç (Fen Fakültesi) 1963-1965

Prof. Dr. Vehbi Göksel (Tıp) 1965-1967

Prof. Dr. Yusuf Vardar (Fen Fakültesi) 1971-1974

Prof. Dr. Necati Akgün (Tıp) 1974-1977

Prof. Dr. Hakkı Bilgehan (Tıp) 1977-1980

Prof. Dr. İbrahim Karaca (Ziraat) 1980-1982

Prof. Dr. Sermet Akgün (Tıp) 1982-1992

Prof. Dr. Refet Saygılı (Tıp) 1992-2000

Prof. Dr. Ülkü Bayındır (Tıp) 2000-2008

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz (Tıp) 2008-2016

Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun (Tıp) 2016-2017

Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu (Uluslararası ilişkiler) 2017-2017

Prof. Dr. Necdet Budak (Ziraat) 2017-2025

