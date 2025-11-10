Takvimler 10 Kasım’ı gösteriyor… Tam 87 yıl önce, bugün olduğu gibi, yüreklerde aynı sızı… Saat dokuzu beş geçe, iki dakikalığına her şey durur. Yollarda ve sokaklarda siren sesleriyle, Türk milleti olarak Ata'mıza saygı ve minnetimizi gösteririz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da gözlerini kapatıp sonsuzluğa yürüdüğünde bir devir kapandı.

O günden bugüne, Ata'mız hala yüreklerde yaşıyor.

10 Kasım sabahı, Türkiye’nin her yerinde Ata'sını kaybetmenin hüznüyle tüm millet yasa büründü.

Kimi sessizce evinde yas tuttu, kimisi ise Dolmabahçe’ye akın etti.

Ve cenaze töreninde, binlerce insan, Ata'sının tabutu önünden geçerken, Türk milletinin başı dik, gözleri yaşlı, Ata'sına olan vefasını gösterdi.

Ata'mız, Ankara’ya son yolcuğuna uğurlanırken, herkes tek yürek oldu.

O, her 10 Kasım sabahı yeniden doğar.

Her öğrencinin yüreğinde, her askerin selamında ve yemininde, her gencin umudunda, vatan sevgisinde yüreklerde yaşar.

Çünkü Atatürk, sadece bir fotoğraftan, bir marştan daha fazlasıdır.

Türk milletine tam bağımsızlığı getiren, cumhuriyeti kuran, milletine ilkelerini ve sözlerini bırakan gelmiş geçmiş en büyük liderdir.

Bugün, saat dokuzu beş geçe, yine iki dakikalığına Türkiye'nin her yerinde hayat duracak.

Bugün bir yas değil, Türk milletinin Ata'sına saygısını ve minnetini gösterdiği gündür.

Yine boğazlarımız düğümlenecek, gözlerimiz dolacak, belki de ağlayacağız; yine cenaze töreninde olduğu gibi, gurur ile vefamızı göstereceğiz.

Ruhun şad olsun Atam.

Seni unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.