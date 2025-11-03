Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde İzmir’de güneş hala sıcak ve pırıl pırıl. Sonbaharın bu sıcak günleri, yani pastırma yazı, dikkat edilmesi gereken bir dönem. Havanın bu aldatıcı güzelliğine sakın aldanmayalım!

Peki pastırma yazı nedir, bilmeyenler için açıklayalım:

Sonbaharda, genellikle ekim ve kasım aylarında görülen, ılık ama sıkıcı sıcaklıklarıyla bilinir. Halk arasında “pastırma sıcakları” olarak da bilinir. İsmini, eskiden bu dönemde pastırma yapmak için uygun hava koşullarının oluşmasından alır.

Bilimsel açıdan bakıldığında ise pastırma yazı, yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Havanın açık ve rüzgarın hafif olduğu bu günlerde güneşin ısıtıcı etkisi daha fazla hissedilir. Gündüzler ılık, geceler ise serin geçer. Bu durum birkaç gün ya da bir haftaya kadar sürebilir.

Fakat yazının başında da dediğim gibi, çok dikkat etmeliyiz. Gündüz hava sıcak olmasına rağmen özellikle Ege Bölgesi’nde bizler hala yazlık kıyafetlerimizle dışarıda geziyoruz. Ancak grip ve soğuk algınlığı bizleri kapıda bekliyor.

Zira grip aşısı olmak istesek, markasına göre fiyatı 720 ile 765 lira arasında değişiyor. Tabii ki 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar, bu aşıyı aile hekimlerine başvurarak ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyor.

Bir hatırlatma yapmakta fayda var: Bu aşı iki doz şeklinde, iki hafta ara ile enjekte ediliyor. Aşının 15 Eylül ile Ekim ayı sonuna kadar yapılması tavsiye ediliyor; ancak aralık ayına kadar da olunabiliyor. Uzmanlara göre her sağlık konusunda olduğu gibi erken davranmak, virüslerden korunmanın en doğru yolu.

Bugün İzmir’de hava 23 derece ve parçalı bulutlu; yağmur beklenmiyor.

Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun...

Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.