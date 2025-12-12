Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında; Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Cinayet ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yaşanan gelişmeyi Gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu.

Güllü'yü kızı itti!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi duyuran Emrullah Erdinç, "Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek." ifadelerini kullandı.