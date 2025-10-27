“Bu hafta eğlenceli bir şeyler yazacağım.” diyorum. Ben yazarken eğlenirim; okuyan da keyif alır, yüzü gülümser.

Oturuyorum bilgisayarın başına, bir umutla açıyorum haber sitelerini.

Belki bir köy kahvesine inek düşmüştür, trafoya kedi girmiştir ya da bir erkek Mor Çatı’ya sığınmıştır.

Yok, yok... Bulamıyorum!

Ama hakkını yememeliyim; yüzümü fazlasıyla gülümseten bir videoya rastladım.

Sonra profiline gittim; gerçekten komik ve özgüvenli biri.

Ankara’da yaşıyor; toplu taşımadan inerken komik şarkıların nakaratlarını ya da film repliklerini söylüyor.

Bayağı güldüm kendisine.

Bir baktım, konudan uzaklaşmışım... Komik videolar izliyorum.

Konuya dön dedim ve aramaya devam ettim.

Aramaya devam ettikçe karşıma çıkan haberler, “Arkadaşını benzin dökerek yaktı.” gibi başlıklarla dolu.

Kulağa ne kadar korkunç geliyor, değil mi? Haberi okursanız daha da korkunç.

Ve bu çocuklar çıraklık eğitiminde, sadece 15 yaşında.

Reşit olmayan iki çocuk... Biri 13, diğeri 15 yaşında.

Haberin başlığı yine tanıdık: “Akran zorbalığı yine can aldı.”

Haberin detaylarını okudum; anladığım kadarıyla iki çocuk arasında bir husumet var.

Çözemiyorlar. 15 yaşındaki, diğerini meydana çağırıyor. Tartışma kavgaya dönüşüyor ve arkadaşını bıçaklayarak öldürüyor.

Haberin ara başlığı tüyler ürpertici: “Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında.”

Farkındaysanız sürekli “çocuk” dedim. Çünkü gerçekten çocuklar…

Aklım almıyor; nasıl bir husumet olabilir aralarında, çözemedikleri, ölüme sebebiyet verecek kadar?

Geçtiğimiz hafta, pazartesiden pazara sadece 7 günde Türkiye'de yaşanan olaylar… Eski eşini sokak ortasında öldüren mi ararsınız, yoksa anne ve babasını öldürüp intihar eden mi ya da TEM Otoyolu’nda elektrikli testere ile birbirlerini kesmeye çalışan mı?

Eskiden pahalılık ve geçim derdi insanları bu denli olaylara sürüklerdi; şimdi ise dile getirmek istemiyorum fakat uyuşturucu belası, yediden yetmişe herkesin evine ateş düşürüyor.

Devletimiz ve yerel yönetimler bu konuyu daha sıkı ele almalı ve evlatlarımızı bu beladan kurtarmalı.

Uyuşturucu kullanma yaşı 10’a kadar düştü, bu da uyuşturucuya kolay ulaşılıyor olmasının açık bir göstergesidir.

Türk insanı olarak eski günlere dönmek tek temennimiz.

Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.