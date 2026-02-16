Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat tarihli tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak, kıyı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 40-80 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken; ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı uyarı yapılırken, Marmara ve Ege’de beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

16 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Aydın – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; yerel kuvvetli

İzmir – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli

Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli

AKDENİZ

Adana – 23°C – Parçalı bulutlu

Antalya – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Hatay – 20°C – Parçalı bulutlu

Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 19°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Eskişehir – 18°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Konya – 18°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Sivas – 12°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Sinop – 15°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Artvin – 21°C – Parçalı bulutlu

Samsun – 18°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Trabzon – 21°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars – 6°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

Van – 8°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve az bulutlu