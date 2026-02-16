Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat tarihli tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak, kıyı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Hangi iller için sarı kod verildi?
Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 40-80 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken; ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı uyarı yapılırken, Marmara ve Ege’de beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı tedbirli olunması istendi.
16 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Aydın – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; yerel kuvvetli
İzmir – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli
Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
AKDENİZ
Adana – 23°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Hatay – 20°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 19°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir – 18°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Konya – 18°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Sivas – 12°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 15°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Artvin – 21°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 18°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Trabzon – 21°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve az bulutlu