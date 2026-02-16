Sihirli Annem dizisindeki 'Eda' karakteri ve sunduğu programlardaki enerjisiyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın 2011 yılındaki ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. O dönem henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, babası ve üvey annesiyle sürdürdüğü sessiz yaşamını bozdu. Babasının YouTube kanalına konuk olan Can'ın son halini görenler duygusal anlar yaşadı. Peki, eğitimine yurt dışında devam eden Can Kılıç Solmaz şu an ne yapıyor? İşte çok merak edilen soruların yanıtları...

CAN KILIÇ SOLMAZ KİMDİR?

Can Kılıç Solmaz, ünlü sunucu Defne Joy Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz'ın tek çocuğu olarak 2009 yılında dünyaya geldi. Annesini kaybettiğinde henüz bebek yaşta olan Can, babası İlker Yasin Solmaz ve daha sonra babasının evlendiği Beyza Solmaz ile birlikte büyüdü. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Can, son dönemde ailesinin YouTube kanalındaki görüntüleriyle konuşuluyor. Özellikle annesi Defne Joy Foster'a olan fiziksel benzerliği ve gülüşü, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

2009 doğumlu olan Can Kılıç Solmaz, şu anda 17 yaşında. Genç bir delikanlı olan Can, eğitimini ve sosyal hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor.

CAN KILIÇ SOLMAZ NEREDE YAŞIYOR?

Babasının yayınında hayatına dair bilgiler veren Can Kılıç, yaklaşık üç yıldır Amerika'da yaşadığını açıkladı. Lise 10. sınıf öğrencisi olan genç isim, ABD'deki yaşamından ve okulundan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Günlük hayatında okul rutinlerine sadık kaldığını belirten Can, sabahları erken kalkıp okula gittiğini, hafta sonlarını ise genellikle arkadaşlarıyla basketbol oynayarak değerlendirdiğini anlattı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

2 Eylül 1975'te Adana İncirlik'te doğan Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda müzik kanallarında VJ olarak başladığı kariyerinde kısa sürede zirveye çıktı. Özellikle Kral TV ekranlarındaki sunumuyla tanınan Foster, oyunculuk yeteneğiyle de adından söz ettirdi. 2003-2006 yılları arasında fenomen dizi Sihirli Annem'de canlandırdığı karakterle milyonların sevgisini kazandı. 2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasındaki performansıyla da büyük beğeni toplayan Foster, 2008 yılında İlker Yasin Solmaz ile hayatını birleştirmişti.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN VE NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Türkiye'nin sevilen yüzü Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul'da bir arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 35 yaşında olan sanatçının ölümüyle ilgili yapılan otopsi sonucunda, astım ilacı ile alkolün birlikte alınmasının kalp durmasına yol açtığı belirlendi. Olayla ilgili yürütülen yargı sürecinde, acil yardım çağrısında gecikildiği gerekçesiyle ev sahibi hakkında dava açıldı ve 2015 yılında hapis cezası kararı çıktı, ancak bu ceza daha sonra ertelendi.