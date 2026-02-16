Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Buca'da seçilmiş ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın genel merkez tarafından istifaya zorlanıp, yerine Suat Bulut'un atanmasının ardından sular durulmuyor.

Taban süreçten rahatsız

İzmir’in Buca ilçesi, son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmelerle siyasi gündemin odağına yerleşti. Görevden alma iddiaları, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın kamuoyunda tartışma yaratan yurtdışı tatili ve belediyeye yönelik operasyonların ardından, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında rahatsızlığın arttığı öne sürüldü.

Atama yöntemi rahatsızlık yarattı

CHP Buca'ya yakın kulislerden edinilen bilgilere göre, özellikle ilçe başkanlığında yaşanan sürecin ardından seçilmiş başkan Kaya’nın yerine olağanüstü bir kongre yapılmaması, örgüt içinde eleştirilere neden olurken, CHP tabanında bazı üyelerin, mevcut belirsizliğin devam etmesini ve genel merkezden ilçeye atama yapılmasının doğru bulmadığı ve yeni yönetimin belirlenmesi için kongre sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

Tugay ve Yücel cephesi karşı karşıya

Özellikle, eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'ya yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in de süreç dışı kaldığı ve başta görevden alma olmak üzere atama konusunda da çok aktif olamadığı kulislerde konuşulurken, Yücel ile arasında rekabet olduğu bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ve İl başkanı Çağatay Güç'ün süreçten memnun oldukları öne sürüldü.