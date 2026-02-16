İzmir’de son haftalarda etkisini artıran sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarına olumlu yansıdı. İçme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı.

Barajlarda doluluk oranları yükseldi

İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, son yağışların ardından dikkat çekici seviyeye ulaştı. Geçen yıl 16 Şubat’ta yüzde 14,7 olarak ölçülen su seviyesi, bu yıl aynı tarihte yüzde 30’a yükseldi. Barajda doluluk oranı, 2025 yılının Aralık ayında yüzde 1’in altına kadar gerilemişti.

Son yağışlarla birlikte, 2025 yılının son aylarında su seviyelerinin kritik düzeye indiği Balçova, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında da yeniden artış gözlendi.

İZSU verilerine göre son durum

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, 16 Şubat tarihli doluluk oranlarında baraj bazında önemli yükselişler kaydedildi.

Geçen yıl yüzde 35,95 olan Balçova Barajı’nın doluluk oranı bu yıl yüzde 76’ya çıktı.

Gördes Barajı’nda geçen yıl yüzde 6,14 olan su seviyesi yüzde 16,52’ye yükseldi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20,66’dan yüzde 55,44’e ulaştı.

Ürkmez Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 27,25 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 76,36 olarak ölçüldü.

Kentte etkili olan yağışların barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağladığı, doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde arttığı bildirildi.