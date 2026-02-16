GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR SAYFA: TUTULMA İLE BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM

Bu hafta gökyüzü bizi “yenilenme, cesaret, şifa ve sağlamlaşma” temalarıyla karşılıyor. Bir yandan hızlanıyoruz, diğer yandan iç sesimiz güçleniyor. Hafta ortasında yaşanacak Güneş Tutulması ise geleceği şekillendiren güçlü bir başlangıç enerjisi açıyor.

16 Şubat Pazartesi

Haftaya zihinsel olarak canlı, duygusal olarak özgür başlıyoruz. İçimizde “yeni bir şey yapmalıyım” hissi ciddi şekilde yükseliyor. Ancak aceleci davranmadan, düşünerek ilerlemek daha doğru olur.

Bugün plan yapmak, yeni bir sistem kurmak, hayatını sadeleştirmek için ideal.

17 Şubat Salı – Kova Yeniayı / Güneş Tutulması

Haftanın en güçlü günü.

Hayatında uzun zamandır değişmesini istediğin bir konuda yepyeni bir kapı açılıyor.

Zihnin berrak, ilhamın yüksek olabilir.

Sürpriz gelişmeler, yeni kararlar, yepyeni başlangıçlar gündeme gelir.

Bugün attığın adımlar 6 aya yayılır.

İç sesini dinle, kalbinden geçen yeniliğe izin ver.

18 Şubat Çarşamba

Gökyüzü yumuşuyor.

Duygular daha sıcak, ilişkilerde uyumlu bir hava var.

Sevildiğini hissetmek, sevdiğini göstermek kolaylaşıyor.

Estetik, güzellik, sanat, tasarım ve yaratıcılık bugün destekli.

Aynı zamanda sezgilerin çok güçlü; rüyalar anlamlı olabilir.

19 Şubat Perşembe

Gün iki parçalı bir enerji taşıyor:

Sabah saatlerinde net kararlar, iyi iletişim ve pratik çözümler ön planda.

Öğleden sonra hız artıyor; içimizde cesaret, hareket ve “hemen yapmalıyım” hissi olabilir.

Akşam saatleri daha derin, daha içsel.

Hayal–gerçek dengesi kurmak önemli.

20 Şubat Cuma

Bugün hem hayal gücü hem de yaşam sorumlulukları aynı anda devrede.

Uzun vadeli planlar, gelecekle ilgili ciddi adımlar, yapılandırma ve düzen için uygun bir gün.

Aynı zamanda ruhsal olarak da “büyüme” enerjisi var.

Bugün rüyalar, sezgiler ve iç sesin sana bir yol gösterebilir.

21 Şubat Cumartesi

Bugün abartıya kaçmamaya dikkat.

Duygular büyüyebilir, beklentiler yükselebilir.

Ama günün ilerleyen saatlerinde güçlü bir “şifa ve cesaret” akışı geliyor.

Küçük ama etkili bir adım atmak, ertelediğin bir konuyu çözmek, bir yarayı iyileştirmek için harika.

22 Şubat Pazar

Haftayı huzurlu ve sakin bir enerjiyle kapatıyoruz.

Kendini güvende hissetmek, toprağa basmak, evde düzen kurmak iyi gelir.

İlişkilerde iyileşme, barışma, güzel konuşmalar olabilir.

Bolluk, bereket ve sevgi dolu bir pazar.

Bugün çıkan fikirler uzun vadede kalıcı olur.

KOVA YENİAYI / GÜNEŞ TUTULMASI – KISA HAFTA MESAJI

Bu tutulma: yeni bir yol, yeni bir vizyon, yeni bir duruş, yeni bir bakış açısı getiriyor.

“Ben artık böyle devam etmek istemiyorum” dediğin konu neyse tam oraya bir kapı açılıyor.

Burçlara Mini Haftalık Mesajlar

Koç – Yeni hedefler, yeni çevre, yeni vizyon. Önün açılıyor.

Boğa – Kariyerinde cesur bir adım. Değişim seni büyütüyor.

İkizler – Uzaklar, eğitim ve vizyon konularında yeni kapılar.

Yengeç – Güvensizlikler şifalanıyor. Finansal yeni düzen.

Aslan – İlişki alanında yeni bir dönem başlıyor. Netleşme geliyor.

Başak – Çalışma düzeninde yenilik. Sağlıkta zihinsel ferahlık.

Terazi – Aşk, yaratıcılık ve görünürlük artıyor. Parlama zamanı.

Akrep – Ev–yuva alanında yeni bir düzen. İçsel güç yükseliyor.

Yay – Fikirlerini duyur. Yaz, konuş, paylaş. Güç sende.

Oğlak – Gelir modelin değişiyor. Değerin artıyor.

Kova – Hayatında büyük bir kapı açılıyor. Sen yenileniyorsun.

Balık – İçsel hazırlık tamam. Mart senin ayın. Bu hafta dinlen ve sezgiyi aç.