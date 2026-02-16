Son Mühür - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “sahte sigortalılık” iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir denetim süreci başlattı. Kurumun, özellikle 2016 sonrası emeklilik işlemlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere yönelik incelemelerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Ödemeler faizle geri alınacak

Denetimlerde ağırlıklı olarak “naylon şirketler” üzerinden prim yatırdığı belirlenen kişiler hedef alınırken, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı elde ettiği değerlendirilen vatandaşlar da soruşturma kapsamına dahil ediliyor. SGK’nın yürüttüğü incelemelerde usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere ikamet adreslerine tebligat gönderiliyor ve ilgili vatandaşların SGK ilçe müdürlüklerine başvurarak savunma vermeleri talep ediliyor. Kurum, gönderilen davete üç iş günü içinde yanıt verilmesinin önemini vurgularken, belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması halinde işlemlerin tek taraflı sonuçlandırılabileceği ifade ediliyor.

Usulsüzlük tespit edilmesi durumunda geriye dönük tahsilat uygulamaları ise iki şekilde yürütülüyor: Hatanın SGK kaynaklı olması halinde son 5 yıla ait ödemeler faizsiz olarak geri istenirken, sahte belge kullanımı gibi vatandaş kaynaklı usulsüzlüklerde son 10 yıla kadar yapılan ödemeler faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

Joker çetesine yapılan operasyon örnek olarak alındı

Benzer bir çalışma 2024 yılında Aydın’da “Joker Çetesi”ne yönelik gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti. Söz konusu süreç, SGK’nın sahte sigortalılıkla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyan dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendirilmişti.