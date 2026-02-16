Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili ve eski gazeteci Şebnem Bursalı’nın İzmir’de nikâh masasına oturduğu öğrenildi. Nikâhın, Menemen Belediyesi’nde sade bir törenle kıyıldığı belirtildi.

Kimle evlendi?

Kulis bilgilerine göre Bursalı, iş insanı Ahmet Aksoy ile dünyaevine girdi. Törenin kamuoyuna duyurulmadan, aile arasında ve sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazetecilik kariyerinin ardından siyasete atılan ve 28. Yasama Dönemi’nde AK Parti’den İzmir Milletvekili olarak TBMM’ye giren Bursalı’nın evliliği, hem siyaset hem de iş dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Nikâhla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.