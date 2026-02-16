Son Mühür / Erkan Doğan - Manisa Şehir Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören kadın 75 yaşındaki hastanın darp edildiği öne sürüldü. Kadının yakınları, Hastane Başhekimliği ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Akıl almaz olay Manisa Şehir Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde yaşandı. 75 yaşındaki bir hasta yakınlarına, saçının çekildiğini, vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Hasta kadının ailesi iddialar hakkında Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“Annem vücudundaki morlukları gösterdi”

Yoğun bakımda yatan hastanın oğlu Fatih Kanbay, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Annem bana, Cuma günü yoğun bakıma görüşmeye girdim. Annemin durumu kötü görünüyordu. Bana ‘hoşgeldin’ diyebildi ve gözleri doldu. Benden sonra iki ablam annemle görüşmeye girdi. Ablamlara, ‘Beni yoğun bakımda görevli bir personel beni dövüyor, sırtıma vuruyorlar, saçımı çekiyor’ demiş. Annemin sağ ve sol bacaklarında, sırt kısmında bir de boynunun arka kısmında vurma kaynaklı morluklar gördüm. Hastane başhekimliğine inip durumu haber verdim. Olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Annem senin nerene vurdular diye sorunca, vücudunda mor olan yerleri gösterdi. Annem darp olayını kısa boylu bir çalışanın yaptığını, diğer sağlık çalışanlarının kendisine iyi davrandığını söyledi”