Herkes...

Özgür Özel’in, üstüne basarak seslendirdiği...

“Neden CHP’nin yerine yeni bir parti?” projesidir ve...

Aslında...

“Yarından da yakın!” bir sürecin, olmazsa olmazıdır!..

Sözlerini konuşuyor ve tartışıyor...



*

Özgür Özel...

Gazeteci Deniz Zeyrek’le konuşurken...

An itibarıyla...

“Olmazsa olmaz”ı şöyle seslendirmişti:

“Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız... 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa iktidar CHP'yi seçime sokmayabilir... Bizim buna hazır olmamız lazım...”

...Ve, arkasını şöyle getirdi:

“Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil...”

Peki, neyle bağlantılı?

Özgür Özel, açık ve net noktayı koyuyor:

“CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir önlem!”

*

Tam bunlar konuşulurken...

SONAR Araştırma’nın Mayıs 2026 tarihli “Türkiye’nin Tercihleri” araştırmasında dikkat çeken “iki farklı seçim senaryosu” yer aldı ve...

Seçmene...

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi...

İlk senaryoda Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir partiyle katıldığı varsayıldı... İkinci senaryoda ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu bir durum esas alındı...

*

Anketin en dikkat çeken sonucu şöyle:

Özgür Özel’in yeni partiyle seçime girmesi varsayımında ortaya çıkıyor... Bu senaryoda Özel’in (!)yeni partisi “% 32,7” oy oranıyla ilk sırada yer alıyor... Bu senaryoda AK Parti “% 27,1” ile ikinci sırada kalıyor... MHP “% 8,8”, DEM Parti “% 8,3”, İYİ Parti ise “% 8,2” oy alıyor...

Ve, ne var ki...

103 yaşındaki “asıl CHP!” ise, Özgür Özel’in yeni bir partinin adıyla seçime girdiği senaryoda “% 6,4”e geriliyor!..

*

Gelelim, yeni parti senaryosunda tablonun nasıl oluştuğuna!



Anketin en dikkat çeken sonucu şöyle...

Özgür Özel’in yeni partiyle seçime girmesi varsayımına gelince...

Bu senaryoda “Özgür Özel’in yeni partisi...”

Seçime kadar herkesin merakını üstünde toplayacak...

Çünkü, şimdiden bazı anketlerin zirvesinde ve...

“Yüzde (32,7) oy oranıyla ilk sırada yer alıyor!”

Diğerlerini de ekleyelim:

Özgür Özel’in (henüz adı olmayan) Yeni Parti: % 32,7, AK Parti: % 27,1, MHP: % 8,8, DEM Parti: % 8,3, İYİ Parti: % 8,2, Asırlık CHP: % 6,4, Zafer Partisi: % 2,5, Anahtar Parti: % 2,1, Yeniden Refah Partisi: % 1,1, Büyük Birlik Partisi: %1,0 ve diğerleri % 1,8... Ve bu tablo gösteriyor ki, “yeni parti senaryosu”nda seçmen büyük ölçüde Özgür Özel ve ekibinin yanında olacak gibi...

*

SONAR Araştırma’nın Mayıs 2026 tarihli “Türkiye’nin Tercihleri” araştırmasında dikkat çeken “iki farklı seçim senaryosu” işte böyle yer aldı... İlk senaryoda Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir partiyle katıldığı varsayıldı. İkinci senaryoda ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu mevcut durum esas alındı... İşte şaşırtan sonuçlar...

Araştırmada seçmene iki farklı tablo üzerinden “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi...

Anketin en dikkat çeken sonucu, Özgür Özel’in...

Yeni partiyle seçime girmesi varsayımında ortaya çıktı...

Bu senaryoda Özgür Özel’in yeni partisi “% 32,7” oy oranıyla...

İlk sırada yer aldı...

SONAR’ın paylaştığı tabloya göre, bu senaryoda AK Parti yüzde 27,1 ile ikinci sırada kaldı... MHP yüzde 8,8, DEM Parti yüzde 8,3, İYİ Parti ise yüzde 8,2 oy aldı... CHP’nin ise Özgür Özel’in liderliğindeki “yeni partiyle seçime girdiği” senaryoda “yüzde 6,4”e gerilediği” görüldü...

*

...Ve, ne ilginçtir ki...

Kılıçdaroğlu senaryosunda (bugünkü CHP) yüzde 13,1’de kalıyor...

Araştırmada yer alan ikinci senaryoda ise “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu mevcut durumda, bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi... Bu senaryoda AK Parti yüzde 30,3 ile ilk sırada yer aldı... CHP ise yüzde 13,1 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. DEM Parti yüzde 13,0, İYİ Parti yüzde 12,7, MHP ise yüzde 10,7 olarak ölçüldü.

Mevcut durum senaryosunda...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: %30,3... CHP: %13,1... / DEM Parti: % 13,0... /

İYİ Parti: % 12,7... / MHP: % 10,7... / Zafer Partisi: % 5,6... / /Anahtar Parti: % 4,4... / Türkiye İşçi Partisi: yüzde 2,7... / Yeniden Refah Partisi: yüzde 1,3... / Büyük Birlik Partisi: yüzde 1,2... / Diğer: yüzde 5,0...

*

Bitiriyoruz...

İki ayrı senaryoyu nasıl karşılaştırabiliriz! İşte, CHP’de mutlak butlan ve liderlik tartışmalarının mini özeti: Seçmen davranışına dikkat edersek, Özgür Özel’in “yeni partiyle seçime girmesi halinde yüzde 32,7”ye ulaşması, yalnızca CHP tabanında değil, muhalefet seçmeni içinde de “güçlü bir karşılık bulacak...” yorumlarına neden olabilir...

Buna karşılık Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu mevcut durum senaryosunda “CHP’nin yüzde 13,1’de kalması” parti içi tartışmaların seçmen tercihlerinde ciddi kırılma yaratabileceğini gösteriyor...

Nokta...

Hamiş: CHP yönetimine yönelik “mutlak butlan” kararının ardından gözler 20 Temmuz’a çevrildi. Özgür Özel’e yakın kaynaklar, Yargıtay’dan adli tatil öncesi karar beklediklerini belirtirken imzaların teslimine rağmen olağanüstü kurultay çağrısının Genel Merkez tarafından yapılmaması halinde, sulh hukuk mahkemesine başvurulabileceğini ve “bir kopuş” olarak nitelendirdikleri 20 Temmuz’un yeni yol haritası açısından kritik bir eşik olduğunu ifade etti... (Veryansın...)

SonSöz: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını söyledi, "Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız" dedi... Özel, “Son gün olarak söylemeyeyim ama 20 Temmuz tarihi var” diyerek adli tatil öncesini işaret etti... / Özgür Özel (CHP Grup Başkanı)...