Hem şair hem de yazardır... Çağdaş Türk şiirinin ustalarındandır... ...Ve, Şükrü Erbaş'ın şu cümleleri… Sanki… Bugünlerin aynasıdır: “Öyle ucuz ettiler ki her şeyi… / Sözü, saygıyı, erdemi... / Ölümü bile kirlettiler!..”

Ve dahi bu nedenledir ki...

Biz daha çooook “kanlı baskın” başlıklı cinayet haberleri okuruz…

Kimilerine göre çok sebepleri var ama…

Bence…

Kanlı olayların altında “%99” çok iyi bilinen iki neden yatıyor…

Birincisi para!

İkincisi kadın!

Veee…

Çoğu kez ikisi birden!..

*

Bizim kuşak (1953) Tabancayı hep polisin belinde gördü…

Dededen kalma tüfeği de oturma odasının duvarında!

Ateşli silahlarla askere gittiğimizde tanıştık…

Sonrasında…

Birdenbire...

Acayip, açıldık-saçıldık!

İkinci Dünya Savaşı'nı Atom Bombası ile bitiren Amerika…

Kovboy (Western) filmleriyle…

Bizim gibi “gelişmeye çalışan” ülkelerin gençlerine…

“Nasıl adam öldürülür?” mevzusunu öğretti!

Öyle rahattık ki…

Amerika’daki gibi meşhur “Vahşi Batı”ya benzemek için adeta can atıyorduk…

Hatta!

Amerikalılar…

Bize “taraf” tutmayı bile öğretti…

Toprakları, suları ellerinden alınan Kızılderililer'in yanında…

Saf tutmak yerine…

Onları gözünü kırpmadan öldüren “sığır çobanları”nı…

Karanlık sinema salonlarında alkış yağmuruna tuttuk…

*

Çok çabuk gaza gelen millet olduğumuz için…

Nüfusumuz arttıkça…

Cinayetler de hızla artmaya başladı…

29 Ekim 2026 Perşembe günü...

Cumhuriyetimiz’in “103.yılını”nı kutlayacağız...

Hem de hiç “yakışmayan” bir rekor ile!

Bu topraklarında…

Cinayete kurban giden vatandaş sayısı…

Sadece geçen (2025) yıl…

Üç bin civarındaydı…

Neden?

Çünkü...

Elini kara bulayanlar hızla çoğaldı?

Hele, hele...

“Biraz yatar, çıkarım…” inancı ve desteği ile…

Ne acıdır ki...

Suç işlemeye meyilli olanlara “cesaret” vermek işten bile değil!

*

An itibarıyla…

Türkiye'de vatandaşın belinde...

Yaklaşık “2,5 milyon ile 3 milyon arasında ruhsatlı silah” bulunduğu...

Tahmin ediliyor...

*

Daha ürkütücü olanı şu!

Yazın internete…

Kendinize gömlek-pantolon ısmarlar gibi…

İki gün sonra…

Gıcır gıcır tabancanız kurye ile kapınıza gelsin…

Ruhsatsız silah sayısı…

86 milyonluk Türkiye'de 25 milyonu geçiyor…

Bebeleri… Nineleri… Dedeleri… koy bi'kenara…

Türkiye'de resmi verilere göre...

Yasal olarak “628 bin kişi” silah taşıma yetkisine sahip...

Neredeyse her 10 kişiden biri ateşli silah taşıyor…

Bu nedenledir ki…

Adamın biri sokağın ortasında boşandığı karısına…

Gözünü kırpmadan kurşun yağdırıyor…

Manyağın biri çıkıyor…

Sevgilisinin mesajında “dizilerdeki gibi” ihanet(!) izi olduğunu sanıyor!

Sözüm ona sevdiği kadını 40 yerinden bıçaklıyor…

Bunun çözümü yok!

Eğitimli de can alıyor; eğitimsiz de!

*

Ruhsatsız tabanca taşımanın cezasını bilseniz…

Küçük dilinizi yutarsınız!

2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası!”

Soru şu; “Korkutur mu?”

Cevap ise şöyle; “Korkutsa bu kadar kadın cinayeti olur mu?”

*

Eskilerin dediği gibi…

Her ne kadar...

Cumhuriyet…

103 yaşının koşusunu yapsa da…

Azrail hepimizden hızlı!..

Mesela…

Neredeyse tamamı “para tuzağı” gıcır gıcır karayollarımız var…

Medeniyet güzel şey…

Ama…

Rakamlar öyle söylemiyor;

Sadece geçen (2025) yılda 288 bin(!) trafik kazasında…

“6 binden fazla vatandaş” hayatını kaybetti...

İyi ki…

Kaymak(!) gibi şehirlerarası yollarımız var…

*

Bitiriyoruz…

Yine de umudumuzu yitirmeyelim…

40 yıl düşünseniz…

Bırakın kendinizi Şeytan'ın bile aklına gelmeyecek…

Ve dahi…

“Ey vicdan, neredesin?” dedirtecek bir suçu özetleyelim…

Biz şaşırdık; sizi de şaşırtalım…

Olay…

Türkiye'nin mega kentlerinden birinde geçiyor…

Bir ev sahibi…

Kafasına koymuş yalnız yaşayan bayan kiracısını “postalamak” istiyor…

“Çıkın evimden…” diyor…

Kadın kabul etmiyor…

Ancak yasanın öngördüğü bi'şekilde “%25 artışı”nı yapıyor…

Ev sahibi…

Bayan kiracısını evinden çıkaramayacağını anlayınca…

Şeytani bir plan yapıyor…

O tarihten itibaren…

Kiracısı genç kadın adına…

Bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açıyor…

Genç kadının telefonunu paylaşıyor…

Bununla kalmıyor!

Zavallı kadının adına…

Erkeklerle yazışıyor; kendisini aramalarını istiyor…

O andan itibaren de…

Kiracı genç kadının telefonunu…

Tanımadığı numaralarca aranmaya ve…

Cinsel içerikli mesajlar gelmeye başlıyor…

Allah’tan...

Polis hemen devreye giriyor…

Savcılık “IP adres kayıtları”nı isteyince...

Olay gümlüyor…

O ev sahibi hakkında ise...

“Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak” suçundan…

Beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor…

Görüyor musunuz, neler oluyor hayatta!

Hamiş 1: Mersin Tarsus'ta bindiği minibüste bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedi ormanlık alanda yakılan üniversiteli 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın cenazesi, imamın uyarısına rağmen kadınlar tarafından taşınmıştı… 11 yıl nasıl da geçmiş aradan…

Hamiş 2: Sadece geçen yıl (2025) boyunca 420 kadın katledildi, 508 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu... Kadına yönelik şiddet vakalarının incelendiği rapora göre Sadece 2025'te “928 kadın” erkek elinde son nefesini verdi...

Nokta…

Sonsöz: “Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz: Hamdım, piştim, yandım… / Hz. Mevlana…”