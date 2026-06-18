Gündem sürekli değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzlaşma sağlanamadı. Özgür Özel yeni bir parti kuracak gibi... Siyaset Bilimciler seçmenin altı oktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Özel partı içinde mücadele etmek istiyor ama Kılıçdaroğlu'nun arınma hamleleri yeni partiyi kaçınılmaz kılıyor.

İki genel başkanlı parti zor. Eş başkanlık uygulayan bir parti var ama CHP'de bu mümkün değil... Seçilmiş ve atanmış iki başkan...

Dün Kılıçdaroğlu, bir kaç ile İl Başkanı atadı. CHP İzmir İl Başkanı, önceki dönem Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yapan, Utku Gümrükçü oldu.

CHP Genel Merkezi tarafından CHP İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilen Utku Gümrükçü hemen çalışmalara başladı. Gümrükçü’nün Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yargılandığı davanın duruşması sonrasında eşi Neptün Soyer’den bilgi aldığı öğrenildi. Gümrükçü ayrıca, Seferihisar Belediyesi’ne düzenlenen operasyon sonrasında Başkan İsmail Yetişkin’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arınmalar ve operasyonlar sürecek gibi...

İl Başkanlığı zor bir görev... Tepkilere göğüs görmesi gerekecek. Yeni arınmaları bildirecek... Operasyonlar da sürecek gibi... Hala Çağatay Gül'ü destekleyen partililer var. Bu siyasî kutuplaşma seçmen gözünde CHP'yi küçültüyor. Her iki lider de bir araya gelip CHP'ye yolladı haritası çizmiyor. Herkes Parti'nin bir tarafından tutup çekiyor. Olan partiliye oluyor.

CHP bir an önce fabrika ayarlarına dönmeli... Böyle devam ederse oy verecek seçmen bulamayıp baraj altında kalmaları içten bile değil...

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Düğünlerde Haziran çılgınlığı...

Yaz evlenecek çiftlerin mevsimidir. Haziran ayında özellikle 20.06.2026 ve 26.06.2026 tarihlerine ilgi yoğun...

Dilan ve Uğur da...

Son Mühür ailesinin editörlerinden Uğur Bego da 20.06.2026 saat: 18.00'ı tercih edenlerden... Nişanlısı Dilan ile Balçova'da mutluluğa "evet" diyecekler. Sabah bizim çocukların maçından çıkacak bir galibiyetle coşku daha da artacak sabah 6 maç, akşam 6 nikah...

Dilan ve Uğur çiftine şimdiden mutluluklar diliyorum... Bizim Çoçuklar da yüzümüzü biraz güldürür inşallah...

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Gençler üniversite kapısında...

Cumartesi, Pazar gençler üniversite sınavında ter dökecekler... Daha dün gibi benim sınava girişim, kazanmam, mezun olup, iş hayatına atılmam... Zaman su gibi akıp gidiyor. Gençlere tavsiyem sınav yerinde, sınav saatinden en az bir saat önce olmaları... Kapıdan göz yaşları ile ayrılıp, bir senelerini boş yere kaybetmelerini kimse istemez... Saat: 10.00'dan sonra sınav salonuna giriş yasak...

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Babalar Günü kutlu olsun...

Pazar günü babalar günü... Tüm babaların ve baba adaylarını günü kutlu olsun. Bugün babalarımızın mutlu etme günü... Benim gibi babası sonsuzlukta olanlar da dualarla, anıları yaşayacaklar...