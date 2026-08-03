14 Ağustos 2001 Salı... Ülkenin geleceğinin değiştiği gün...

Bu tarihi günde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kuruluyor. Siyasetteki kirliliği, yolsuzluğu yok etmek. Ak bir sayfa açarak, ülkeyi karanlıktan aydınlığa götürmek amaçlanıyor. Aydınlığın simgesi ampül partinin sembolü oluyor.

Refah Partisi sonrası kurulan, Fazilet Partisi de 2001Haziran'da kapanınca, Partililerin bir kısmı Saadet Partisi'ni kurdu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 73 kişi ise yeni bir yol aradı. Farklı bir bakışla kendi partilerini kurdular. Uzun süre koalisyon hükümetleri tarafından yönetilen ülke 2002 yılında seçime giriyor. AK Parti ilk girdiği seçimde iktidarı tek başına elde ediyor.

Sihirli bir değnek dokunuyor sanki ülke aydınlanıyor. Bereket artıyor. Verdiğimiz oylar helal olsun diyor seçmen... O gün bugündür destek oluyor. AK Parti de girdiği her seçimi önde bitirdi.

Yol arkadaşlarından bazıları Reis'i terk etse de gittikleri yerde bir daha başarı yüzü göremedi. En son örnek ise Ahmet Davutoğlu... Gelecek Partisi kepenk indiriyor. Başarısızlığının faturasını ise siyasi kirlilik gibi bahaneler uydurarak kapatmaya çalışıyor.

14 Ağustos 2026 Cuma

Geri sayım başladı. AK Parti 10 gün sonra 25.yıla girecek. Çeyrek yüzyıl ve 24 yıldır iktidarda... Bu kolay bir iş değil. Zaman zaman hatalarda yapıldı ama çabuk geri dönüldü. Kenetlenen bir Parti oldu. Gidenlerin yeri doldurdu. Söz verdikleri gibi AK bir sayfa açarak, 24 yıl o sayfalar başarılarla dolduruldu. Yollar, köprüler, okullar, hastaneler...

Ülkenin itibarı arttı... Artık dünyada söz sahibi bir ülke olduk. Atalarımızın yüreği kabarıyordur. Eski güçlü günlerimize döndük...

Kimse bu kadar başarılı olacağına inanmadı. Sadece 74 altın yürek inandı. İnançlarını ülkeye yansıttı.

Siyaset tarihimizde 24 yıl yönetimde bulunmak çok önemli... Daha yıllar boyunca da iktidarda olacak gibi... Çok partili sistemde bunu başaran tek Parti AK Parti... Diğer partiler kendi aralarında bölünürken, AK Parti büyüyor ve güçleniyor.

ŞİMDİ SIRA İZMİR'DE...

Doğum gününde pastanın çileği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay olacak... Her ne kadar geçmeyeceğim dese de gelecek tepkileri yumuşatmak için bunu yapıyor gibi geliyor bana... İzmir AK Belediyecilik vizyonuna kavuşacak.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnanır da kapımız açık diyerek, Tugay ile aralarındaki buzları eritip, gül döktü yollarına... Ampül yakasına çok yakışacak.

İzmir'in bitmeyen projeleri bitecek, sorunları çözülecek. İki yıl sonra Kordon da denize bile girebiliriz...

Umudun adı yine AK Parti olacak. Kimsenin özgürlüğünde gözü olmadığı, herkesi kucakladığını İzmirliler de görecek...

Haftaya görüşmek üzere...

