Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi koltuğunun Ahmet Piriştina'nın vefatının ardından sahibi olan Aziz Kocaoğlu 15 yılı bulan üç dönem boyunca CHP çatısı altında bu görevini sürdürmüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu süreçte CHP'nin politik yolculuğunun önemli bir parçası olmasıyla dikkati çeken Kocaoğlu, geçtiğimiz hafta mutlak butlanı gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP'deki butlan yönetimi vurgusuyla...



E-devlet üzerinde istifasını sunan Aziz Kocaoğlu, ''CHP bu duruma gelmesiydi kimse istifa etmezdi'' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun 935 günlük aranın ardından yeniden CHP Genel Başkanı olmasına dikkat çekti.

Rotayı Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye çeviren Kocaoğlu'nun CHP'ye vedasına en dikkat çekici tepki, CHP PM eski üyesi Levent Eyipişiren'den geldi.



2012 CHP İzmir il kongresinde Ali Engin ve Tacettin Bayır'la birlikte başkanlık yarışına giren Levent Eyipişiren, Aziz Kocaoğlu'nun açık desteğini alan Ali Engin'in kazandığı yarışı son sandığa kadar zorlama başarısı göstermişti.

CHP İzmir il kongresine Kocaoğlu'nun gölgesinin düştüğünü savunan Eyipişiren, Kocaoğlu'nun CHP'ye vedası karşısında sessizliğini bozdu.

Biz partimize küsmedik...



''Bazı arkadaşlar ‘partiyi terk etmeyin’ diyor. Tabela mı önemli, yoksa CHP’nin felsefesi mi?'' diyen Aziz Kocaoğlu'na yüklenen Eyipişiren,

''Biz bu partide, ilinin kongresinde istediği kişi İl Başkanı seçilmezse, CHP Genel Başkanını partiden istifa etmekle tehdit edenlerle muhatap olduk yıllarımızı kaybettik, ama partimize küsmedik, partimizi terk etmedik!

Kongre kazanmak için tüm Büyükşehir Belediyesi imkanlarını seferber edenlerle uğraştık, kaybettik ama gitmedik, gitmeyeceğiz!

Hiçbir şeyi olmayabileceğiz ama üyesi kalacağız CHP'nin, ama partinin tüm sıfatlarını alanlar, kullananlar ortalığa ahkam kesmesin!'' çağrısında bulundu.