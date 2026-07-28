Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gövde gösterisine dönüşmesi beklenen rozet takma töreni, cast ajanslarından kişi başına 950 lira para verilerek figüran getirildi iddialarının gölgesinde kalmıştı.

BirGün gazetesinden Ebru Çelik imzalı haberinin ardından başlayan tartışmalar, CHP Genel Merkezi'nde de yeni bir sürecin başlamasına neden olmuşa benziyor.

Organizasyonun bir numaralı sorumlusu olan Gürsel Tekin'le CHP Genel Merkezi arasında iplerin gerildiğini öne süren isim gazeteci Şaban Sevinç oldu.

TSE kadrosu Tekin'i istemiyor...



Kılıçdaroğlu'na yakın olan TSE kadrosu Gürsel Tekin'i istemiyor hatırlatmasında bulunan Şaban Sevinç, TSE'nin Tunceli, Sivas ve Erzincan'ın kısaltması olduğuna dikkat çekti.

Gürsel Tekin'e yakın isimlerle görüştüğünü belirten Sevinç,

''CHP genel merkezi İstanbul'daki rozet takma töreniyle ilgili kimi suçluyor?'' sorusuna,

''CHP Genel Merkezi suçluyu buldu. Suçlanan isim Gürsel Tekin İstanbul Kayyumu. arkadaşlarına dün dedi ki genel merkez bu nedenle bizi bizim kellemizi alabilir. Hazır mısınız diye sordu. Yani Gürsel Tekin sanıyorum genel merkezde bir savaşa hazırlanıyor'' sözleriyle cevap verdi.

Bütün çırpınışları o yüzden...



''Gürsel Tekin kendisini kayyum olarak görevlendirilen mahkemeden görev süresini 16 Ekim'e kadar uzatmıştı'' hatırlatmasında bulunan Şaban Sevinç,

''Çünkü 16 Ekim'den sonra Kemal Bey'in gözüne girebilirse bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak görevlendirilmeyi amaçlıyor. Bütün bu çırpınışları o yüzden.

Ama bunu başaramayacak görünüyor.

Tekin'i tasfiye edecekler...

Çünkü Kemal Bey'in çevresindeki o ekip Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar ve edecekler. Dün de söylemiştim. Edecekler. Öyle görünüyor. Nitekim Gürsel Tekin de bunu görmüş ve yakın ekibine dün biraz önce ifade ettiğim genel merkez kellemizi alacak. Hazır mısınız demiş. Yani hazır mısınız derken kellemizi almaya kalkacaklar. Ona göre hazırlanalım, direnelim, kavga edelim anlamı da çıkıyor bundan. Bakalım göreceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

