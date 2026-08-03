Gökyüzü bu hafta oldukça güçlü mesajlar veriyor. Kova Dolunayı'nın etkileriyle başladığımız haftada artık sadece olayları izleyen değil, karar veren tarafta olacağız. Bu hafta hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli yön değişiklikleri, farkındalıklar ve kaderi etkileyen gelişmeler gündeme gelebilir.

Haftanın en önemli başlıklarından biri Şiron'un retrosu, Ay Düğümlerinin retro hareketi ve Merkür'ün Aslan burcuna geçişi olacak. Geçmişten gelen yaralar yeniden gündeme gelirken, kader planımızı yeniden gözden geçireceğimiz bir süreç başlıyor. Öte yandan Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ilişkiler, ortaklıklar, hukuk ve diplomasi alanında daha uzlaşmacı bir atmosfer oluşturacak.

Bu hafta sıradan bir ağustos haftası değil; 12 Ağustos’ta gerçekleşecek Aslan Güneş tutulmasının giriş kapısı. Yaşanan olayların hemen sonuçlanmasını beklemek yerine, hangi konuların tekrar tekrar karşımıza çıktığına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu hafta başlayan konuşmalar, tanışmalar, ayrılıklar ve kararlar ağustosun ikinci yarısında çok daha büyük bir hikâyenin parçasına dönüşebilir.

Bu hafta en önemli dersimiz ise şu olacak:

Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişe verdiğimiz anlamı değiştirebiliriz.

Haftanın Öne Çıkan Gündemleri

Kova Dolunayı'nın sonuçları ortaya çıkıyor.

Şiron retrosu ile eski yaralar yeniden gündeme geliyor.

Ay Düğümlerinin retroya başlaması kaderi etkileyen kararları hızlandırıyor.

Venüs Terazi burcunda ilişkileri, ortaklıkları ve hukuki konuları destekliyor.

Merkür Aslan burcuna geçiyor; cesur konuşmalar, dikkat çeken açıklamalar ve liderlik enerjisi güçleniyor.

Özellikle teknoloji, ekonomi, hukuk, eğitim, sosyal medya ve toplumsal gelişmeler ön planda olabilir.

Haftanın Şanslı Burçları

İkizler

Yeni fırsatlar, eğitimler, görüşmeler ve iletişim alanında oldukça destekleyici etkiler alıyor.

Terazi

Venüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler, aşk ve sosyal hayat canlanıyor.

Kova

Dolunayın ardından önemli farkındalıklar yaşayabilir, yeni başlangıçlar için cesaret bulabilir.

Aslan

Merkür'ün burcuna geçmesiyle birlikte kendini daha güçlü ifade edecek, iş ve kariyer alanında dikkat çekebilir.

Dikkat Etmesi Gereken Burçlar

Boğa

Maddi konularda acele karar vermemeli, harcamalara dikkat etmeli.

Akrep

İlişkilerde güç savaşlarından uzak durmalı, geçmişi bugüne taşımamalı.

Yengeç

Duygusal iniş çıkışlar nedeniyle ani kararlar vermemeye özen göstermeli.

Koç

Sabırsızlık ve fevri çıkışlar hafta boyunca bazı fırsatları kaçırmasına neden olabilir.

Gün Gün Gökyüzü

3 Ağustos Pazartesi

Haftaya Kova Dolunayı'nın güçlü etkileriyle başlıyoruz. Bugün sezgiler oldukça yüksek. Beklenmedik haberler alabilir, uzun zamandır beklediğimiz bir konuda çözüm yolu bulabiliriz.

Şiron'un retroya başlaması ise bizi geçmişte canımızı acıtan olaylarla yeniden yüzleştirebilir. Ancak bu kez amaç acı çekmek değil, şifalanmak.

Günün mesajı:

"Geçmiş seni durdurmak için değil, güçlendirmek için geri geliyor."

4 Ağustos Salı

Bugün sorumluluklarımız biraz ağır gelebilir. İş hayatı, aile büyükleri veya resmi konular gündeme gelebilir.

İletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmek gerekiyor. Acele verilmiş kararlar sonradan pişmanlık oluşturabilir.

Günün mesajı:

"Önce dinle, sonra konuş."

5 Ağustos Çarşamba

Ay'ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte güven ihtiyacımız artıyor.

Para, yatırımlar, alışveriş, gayrimenkul ve maddi konular daha fazla gündeme gelebilir. Ancak gün içerisinde hem duygusal hem maddi konularda abartılı tepkiler vermemeye dikkat etmek gerekiyor.

Günün mesajı:

"Güvende olmak için önce kendine güven."

6 Ağustos Perşembe

Haftanın en önemli günlerinden biri...

Ay Düğümleri retro hareketine başlıyor.

Kaderi değiştiren olaylar, geçmişten gelen insanlar, yarım kalan ilişkiler veya eski projeler yeniden gündeme gelebilir.

Aynı gün Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle ilişkilerde daha yapıcı bir süreç başlıyor. Uzlaşmalar, barışmalar ve ortak kararlar açısından destekleyici bir dönem.

Günün mesajı:

"Bazı yollar kapanır ki doğru kapılar açılsın."

7 Ağustos Cuma

Haftanın en şanslı günlerinden biri.

İletişim trafiği hızlanıyor. Yeni fikirler, eğitimler, görüşmeler, anlaşmalar ve sosyal medya çalışmaları açısından oldukça destekleyici.

Bugün yaratıcı fikirler beklenmedik fırsatlar doğurabilir.

Günün mesajı:

"Cesur fikirler büyük kapılar açabilir."

8 Ağustos Cumartesi

Bugün daha sakin ve dengeli bir enerji var.

Eksik kalan işleri tamamlamak, plan yapmak, aileyle vakit geçirmek ve dinlenmek için güzel bir gün.

Kendinizi gereksiz tartışmalardan uzak tutmanız faydalı olacaktır.

Günün mesajı:

"Sakin zihin doğru yolu daha net görür."

9 Ağustos Pazar

Haftayı duygusal yoğunlukla kapatıyoruz.

Merkür Aslan burcuna geçiyor.

Artık daha cesur konuşacağız.

Kendimizi ifade etmek, sahneye çıkmak, anlatmak ve görünür olmak kolaylaşacak.

Ancak gün içerisinde alınganlıklar ve gereksiz tartışmalara dikkat etmek gerekiyor.

Günün mesajı:

"Sesini yükseltmeden de kendini duyurabilirsin."

Haftanın Genel Yorumu

Bu hafta gökyüzü bizi geçmişle yüzleştirirken geleceğe hazırlıyor.

Şiron retrosu eski yaraları hatırlatırken, Ay Düğümleri retrosu kader planımızı yeniden şekillendirmeye başlıyor.

Venüs ilişkileri iyileştiriyor.

Merkür ise cesaret veriyor.

Yani bir yandan iç dünyamız değişirken, diğer yandan dış dünyaya daha güçlü bir şekilde kendimizi göstermeye hazırlanıyoruz.

Bu hafta özellikle şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor:

"Hayatımda gerçekten benimle yürümesi gereken insanlar ve hedefler hangileri?"

Çünkü artık kader bizi yeni bir rotaya hazırlıyor.

Burçlara Mini Mesajlar

Koç

Haftaya oldukça hareketli başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen özgüven yaraları veya kendinizi kanıtlama ihtiyacı yeniden gündeme gelebilir. İlişkilerde ise yeni bir denge kuruluyor. Ortaklıklar ve özel hayat daha fazla önem kazanabilir.

Boğa

Şiron’un burcunuzdaki retro hareketi, özdeğer, beden, sağlık ve maddi güven konularını yeniden düşünmenize neden olabilir. Kendinize verdiğiniz değer ile başkalarından beklediğiniz onay arasındaki farkı daha net görebilirsiniz.

İkizler

Haftanın ikinci yarısı sizin için oldukça hareketli. İletişim, eğitim, sosyal medya, görüşmeler ve yeni bağlantılar açısından fırsatlar doğabilir. Ancak zihinsel dağınıklığa dikkat etmelisiniz.

Yengeç

Maddi konular ve güven ihtiyacı ön plana çıkıyor. Haftanın sonunda duygusal hassasiyetiniz artabilir. Aile içinde söylenen sözleri fazla kişisel algılamamaya çalışın.

Aslan

Yaklaşan Güneş tutulması sizi doğrudan etkiliyor. Hayatınızda yeni bir dönem başlamak üzere. Kimliğiniz, hedefleriniz, görünüşünüz veya yaşam yönünüzle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.

Başak

Bu hafta biraz geri çekilip düşünmeniz gerekebilir. Geçmişten gelen bir konu kapanışa doğru ilerleyebilir. Merkür’ün Aslan’a geçmesiyle birlikte bazı planlarınızı henüz herkesle paylaşmamanız daha doğru olabilir.

Terazi

Venüs’ün burcunuza geçmesiyle birlikte haftanın en desteklenen burçlarından birisiniz. İlişkiler, sosyal hayat, estetik, marka çalışmaları ve kişisel görünüm açısından yenilenme zamanı.

Akrep

Kariyer ve toplumsal görünürlük alanınız hareketleniyor. Üstlerinizle, yöneticilerle veya otorite figürleriyle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Güç savaşlarına girmeden stratejik hareket etmelisiniz.

Yay

Eğitim, yurt dışı, hukuk, seyahat ve yeni projeler açısından hareketli bir hafta. Ufkunuzu genişletecek bir görüşme veya fırsat gündeme gelebilir. İnandığınız bir konuda daha görünür olabilirsiniz.

Oğlak

Ortak paralar, borçlar, ödemeler ve finansal sorumluluklar gündemde olabilir. Güneş-Satürn etkisi, mali konularda düzen kurmanıza ve uzun vadeli plan yapmanıza yardımcı olabilir.

Kova

Kova Dolunayı’nın etkileri hâlâ devam ediyor. Kendinizle ilişkileriniz arasındaki dengeyi yeniden kuruyorsunuz. Yaklaşan tutulma, özel hayatınızda ve ortaklıklarınızda önemli gelişmeler getirebilir.

Balık

İş düzeni, günlük hayat ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Kendinizi gereğinden fazla yormamaya dikkat edin. Haftanın ikinci yarısı yaratıcı fikirler ve sosyal bağlantılar açısından daha destekleyici olabilir.

Haftanın Mesajı

Bazen hayat yönünü değiştirmek için önce seni durdurur. Bu hafta gökyüzü, durduğun yerde neyi geride bırakman gerektiğini gösteriyor. Geçmişten aldığın derslerle geleceğin kapısını aralama zamanı.