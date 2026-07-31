Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddialarını yargıya taşıyarak şu anda tüm Türkiye’nin konuştuğu mutlak butlan sürecini başlatan İzmir delegesi Hatip Karaaslan, süreç hakkında yaşanan son gelişmeleri ilk kez Son Mühür’e yorumladı. Geçtiğimiz günlerde CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek’i ziyaret etmesiyle dikkatleri çeken Karaaslan, butlan süreci sonrası ortaya çıkan tablo ve YENİ Parti’nin kurulmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak yine çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.

“Aslında kurulan yeni bir parti yok, CHP yapılanıyor”

“Ben kurultay delegesiyim, geri döndüm. 35 senedir CHP’liyim” sözleriyle açıklamalarına başlayan Karaaslan, “Yaşanan süreci görüyorsunuz, aslında kurulan yeni bir parti yok. Ne kadar defolu siyasetçi varsa ve ne kadar beş dönemdir, dört dönemdir milletvekilliği yapan siyasetçileri götürüp ‘YENİ’ diye topluma yutturmaya çalışıyorlar. Aslında Kemal Bey (Kemal Kılıçdaroğlu) bu noktada hiçbir belediye başkanıyla, hiçbir milletvekiliyle, hiçbir belediye meclis üyesiyle temas etmedi, kalmaları için de ısrar etmedi. Bu noktada CHP yeniden yapılanıyor” ifadelerini kullandı.

“Önce küçülecek, sonra büyüyeceğiz”

Kılıçdaroğlu’nun CHP'nin arınmak zorunda olan bir parti olduğunu belirterek bu durumun büyük ölçüde gerçekleştiğine yönelik sözlerini de değerlendiren Karaaslan, “Arınmayı sadece burada şahıslar üzerinde algılamamak lazım, aynı zamanda kurumsal arınmayı da yapıyor Kemal Bey. Onun için Kemal Bey’in çizdiği arınma manifestosu adı altına önce küçülecek sonra büyüyeceğiz, başka çaresi yok” dedi.

“İyi ki bu davayı açtım…”

“Dava açarken sürecin bu noktaya gelebileceğini düşünüyor muydunuz?” sorusuna da yanıt veren Karaaslan, şunları söyledi: “İyi kötü insan önünü göremiyor, siyasi yelpaze nasıl evrilir insan kestiremiyor. Ancak yine de bu süreci tahmin edebiliyorduk. CHP üçüncü sefer kuruluyor. Şu anda asıl yeniden yapılanan CHP’dir. İyi ki bu davayı açtım diyorum, aynı noktadayım. Parti örgütünden bana negatif yaklaşan da pozitif yaklaşan da var. Olayın farkında olan arkadaşlarımız anında anlam verip bizi haklı buluyor. Mesele, bir tane belediye başkanının 100 bin dolar alma meselesi değil, 50 bin dolar imar müdürünün alması değil.”

Belediye başkanları için şoke eden iddia: Üyeleri istifaya zorluyorlar

CHP’de yaşanan istifa süreci hakkında da konuşan Karaaslan, aktarıldığı gibi yoğun bir istifa durumunun söz konusu olmadığına vurgu yaptı. Her gün sahada olduklarının altını çizen Karaaslan, “Bu noktada özellikle bire bir markaj yapıyorlar, belediye başkanları arayıp belediye çalışanlarını istifa ettirmeye çalışıyor. Milletvekilleri bile üyelerin istifası için arıyor. Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Onlar sade, tertemiz üyelerimiz. Niye bu kadar baskı yapıp insanın ekmeğiyle oynuyor ve tehdit ediyorsunuz? Özellikle YENİ Parti’ye geçen belediye başkanları tek tek üyeleri arayarak tehdit ediyorlar. Benim başlattığım dava da aynen bu yöndeydi. 38’inci Kurultay’da yaptıkları bütün hataları yapıyorlar. Hangi milletvekilleriyle hangi belediye başkanlarıyla hangi pazarlıkları yaptıkları tek tek ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Kemal Bey her şeyi biliyor ama konuşmuyor”

“Şimdiden bile kendilerinde tuttukları milletvekillerine belediye başkanlıklarını vermişler” diyerek dikkatleri çeken iddiaları da paylaşan Karaaslan, “Pazarlık sonucu… “Gelecek dönem Mersin’de sana şu ilçeyi vereceğiz, bizde kalacaksın” diye. Yine 38’inci Kurultay’ın aynı hatasını yapıyorlar. Kemal Bey genel başkan, bir belediye başkanını aramaz. Bir kurultay delegesini arayarak ‘Bana oy ver’ ya da ‘Partide kal’ demez. Zaten bu parti Kemal Bey’in partisi değil ki, o burada emanetçidir. Arınma ile ilgili gerekeni yapacak ve ondan sonra da bir ekibe teslim edip gidecek. Sizin bu kadar korkunuz ne? Sizin Kemal Bey’e karşı tutumunuz ne? Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz Kemal Bey’den? Çünkü her şeyi biliyor Kemal Bey ama konuşmuyor. Kemal Bey partinin kurumsal kimliği zarar görmesin diye konuşmuyor. Biz aynı noktadayız… Düşüncelerimizle ilgili aynı noktadayız. Bu arkadaşlarımızın hepsi üç ay sonra bu işin farkına varacak ve geri dönecektir” dedi.

“CHP İzmir’de ne zaman yüzde 70 aldı ki?”

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında yeni kurulan partinin il seçimde kentte yakalayacağı oy oranının yüzde 60 ila 70’lerde olacağı yönündeki ifadeleri de yorumlayan Karaaslan, “Hangi ölçümlere ya da hangi anketlere göre bunu söylüyor? Daha üyelerin istifası dahi söz konusu değil. Hangi tespitlere göre bunu yapıyor ki? İzmir bugüne kadar en yüksek oyu Kemal Bey ile aldı, o da yüzde 68. CHP İzmir’de ne zaman yüzde 70 aldı ki? Bunların hepsi manipülasyon yaklaşımlardır. Kendi kitlesini mobilize etmek üzerine yaklaşımlardır ve doğru değildir. Üç ila dört ay içinde her şey yerli yerine oturacak, Türkiye gündemi çok farklı şeyler konuşacak” açıklamalarında bulundu.

Tugay hakkında: Allah herkesin yolunu açık etsin…

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında da konuşan Karaaslan, “Cemil Tugay ile şahsi bir sorunum yok. Muhtemelen AK Parti’ye geçmeyi düşünüyor. Şu an bağımsız, YENİ Parti’ye de geçmeyi düşünmüyor. Fakat kurultay ile ilgili çok daha fazla şeyler biliyorum ama anlatmadım. Sadece anlatılması gerekenleri anlattım. Daha ileriye gitseydim CHP’nin kurumsal kimliğine zarar verirdim. O yüzden çok fazla ileri gitmedim, Allah herkesin yolunu açık etsin. Onun siyasi tercihidir” diye konuştu.