Taaaa, Osmanlı’dan beri... Türkiye’nin derdidir, başıboş sokak köpekleri... Evde barınanlar şanslıdır her daim... Mamaları ise marketten... Üstelik ithal olanları da var... Genelde ev halkıyla yaşarlar ama...

Bazıları “o ev can”ları kadar şanslı değillerdir...

Bu nedenle...

Onların adı ise...

Tartışmasız hep “Sokak Köpeği” olarak anılır...

Evden çıkarken...

Mahalledeki sokak köpeklerinin tasına biraz su...

Biraz da yemek artığı koyarız...

Vicdanlıyızdır ama...

Hepsi bu kadar...

Doğal olarak...

“Sokak köpekleri hızlı çoğalır; sokakta yaşadığı sürece...”

*

Mahallenizdeki köpekler size yakındır...

Yemek artığı verip, karnını doyurduğunuz için...

Sizi severler...

Yeri geldiğinde sizi korurlar...

Allah korusun yolda fenalık geçirseniz, size koşan...

Köşedeki mahallenin “sahipsiz” köpeğidir!

*



Köpeklerde üremenin önüne geçmek zordur...

Bu nedenle...

Bugünün...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi...

Beş / altı aydır görevinin başında...

Neredeyse...

Türkiye’nin dört bir yanında...

Sokak köpeklerinin toplatılması ve barınaklara alınması için...

Halk diliyle gece / gündüz çalışıyor adeta paralanıyor...

*

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son olarak...

Çeşitli ziyaretler için geldiği Kocaeli'de...

Rotası hemen...

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı oldu...

Ve...

Başarıyı o gün dillendirdi Türkiye’ye şöyle seslendi:

“Sokak hayvanlarının “yüzde 92,35”i artık...

Barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor...”

Son noktasına kadar doğru ise o rakam...

Projenin tamamı neredeyse bitmek üzeredir!

*

Peki, bu çalışmalarda bir sihir var mı?

Hiç yok!

Çünkü...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi...

Geçmişe baktı ve süreci başlattı...

Nasıl yaptı?

Şöyle yaptı:

Kendine radikal hedefler yarattı...

Mayıs 2026’den itibaren...

Çeşitli platfomlarda...

“Sokakta sahipsiz köpek kalmayacak...”

Sloganını adeta neredeyse herkese ezberletti...

Dahası...

Eylül ve Ekim aylarını hedef gösterdi...

Planları hazırdı...

Haziran 2026’dan itibaren “Yıl Sonu Hedefi” koydu...

Arkasını şöyle tamamladı:

“2026 sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek...”

*

Merak ettiğiniz resmi rakamları da bu köşeden sunalım:

“Türkiye'deki sahipsiz köpek sayısı...”

Resmi rakamlara göre “4 milyon ile 6,5 milyon” arasında...

Ancaaaak...

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri’ne kulak verirseniz...

O sayı, olsa olsa “4 milyon” civarında...

Başka kuruluşlar da var...

Bi’de Veteriner Hekimler Derneği’ne sorarsanız, nutkunuz tutulur!

Onların belgelediği sahipsiz köpek sayısı ise...

“6,5 milyon” civarında olduğu tahmin ediliyor...

*

Acıklı bir ayrıntı daha var...

Sokak hayvanlarına yönelik “şiddet ve istismar vakaları” artarken...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şöyle diyor:

“Yıl sonuna kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım...”

Bitirirken önemli bir ayrıntı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçenlerde...

Vatandaştan destek istedi ve “X hesabı”ndan bir de söz verdi:

“Sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasını tartıştık... Yıl sonuna kadar (2026 sonu) sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım...”

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Bitiriyoruz...

Son olarak Denizli'de 7 Haziran’da çekiç darbeleriyle öldürülen “Patron” isimli köpekte de görüldüğü gibi sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakaları hala artışta... Son günlerde “Ankara Üniversitesi” ile “Galatasaray Üniversitesi” kampüslerinde kedi ve köpekler toplatılmaya çalışıldı... İçişleri Bakanlığı’nın 112 Acil Çağrı uygulamasına “Sokak Hayvanları” sekmesi eklendi...

Nokta...

Hamiş 1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu sekmeyle, sokaktaki hayvanların "ihbar" edilmesi üzerine sürecin daha hızlı ilerleteceğini de söylüyor... Bu uygulamayla sokakta yaşayan hayvanlar, kamusal yaşamın bir parçası olarak değil; bildirilecek ve müdahale edilecek bir güvenlik meselesi olarak sunuluyor...

Hamiş 2: “Köpeğiniz dünya üzerinde sizi kendinizden bile çok sevecek tek canlıdır ve koşulsuz sevgi işte budur... / Mark Twain - Dünyaca ünlü Amerikalı yazar, mizah ustası ve gazeteci...”

Sonsöz: Köpeklerin insanlara can yoldaşı olmasının arkasında hem binlerce yıllık evrimsel bir bağ hem de güçlü psikolojik ve biyolojik nedenler yatar... Çok sadıktırlar... Bizi asla dış görünüşümüze veya hatalarımıza göre değerlendirmezler... Sahiplerini, bir lideri ve ailesi olarak görürler ve iyi gününüzde de kötü gününüzde de sizinle kalırlar; bir yere de gitmezler; hatta “bekçiniz” olurlar... / Anonim...